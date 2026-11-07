No próximo ano, as Marchas Antoninas, com o tema “Alma Famalicense”, vão começar com a exibição de todos os grupos nos Paços do Concelho e só depois vão desfilar pelas ruas da cidade. Portanto, terão um sentido inverso aos anos anteriores, dado que a noite de 12 de junho começava junto ao Pavilhão Municipal, seguindo pelas ruas da cidade até aos jardins do edifício municipal.

Esta alteração terá como causa um número maior de grupos participantes. Estima-se que sejam 15 as marchas a exibirem-se numa das maiores noites de Famalicão. Como Cidade Hoje avançou em primeira mão, Gavião Real é uma das novidades.

Recorde-se que este ano participaram 10 marchas e a vencedora foi a da Flor do Monte, da Carreira.