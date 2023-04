Famalicão: Grau de execução orçamental da Câmara ronda os 80,5%

O executivo municipal reúne, em sessão extraordinária, esta quinta-feira, dia 6 de abril, para apresentar, discutir e aprovar o Relatório e Contas de 2022. O presidente da Câmara já vai adiantando que o grau de execução orçamental ronda os 80,5%, o que para Mário Passos reflete «uma excelente concretização da planificação prevista nas Grandes Opções do Plano e Orçamento».

Em nota prévia à reunião, o presidente da Câmara recorda que o documento do Plano e Orçamento foi apresentado há um ano atrás «como um instrumento capaz de responder às necessidades e ambições de Vila Nova de Famalicão e dos famalicenses, protegendo o ambiente e as pessoas, potenciando a economia e o emprego». Depois de ter o ano fechado e as contas feitas, o autarca garante que «estivemos à altura do desafio e da ambição».

Na perspetiva do presidente de Câmara, o ano de 2022 «foi um ano estruturante para o futuro de Famalicão. Foi o ano do lançamento do Plano Estratégico Famalicão.30, da criação da Equipa Municipal para as Alterações Climáticas, do arranque da Estratégia Municipal da Habitação, do salto do Famalicão Made In para o Created In, do lançamento do Plano Municipal de Eficiência Energética». No documento que vai ser analisado e votado, o edil escreve que «foi um ano marcado pelo realinhamento estratégico municipal, em articulação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela ONU e por uma abordagem transversal da sustentabilidade nas políticas públicas».

A Agenda Famalicão Ecológico, onde cabem as áreas do Ambiente, Mobilidade, Ordenamento do Território e Transição Energética foi a que recebeu mais investimento, num total de 32,6 milhões, representando uma percentagem de 34,7% do bolo da despesa realizada.

A agenda Famalicão Qualificado, com uma fatia de 26,95% e 25,3 milhões aplicados, e a agenda Famalicão Participativo, com 21 milhões, completam o pódio das prioridades de investimento do município no ano transato. A primeira incluiu as apostas para as áreas da Cultura, Educação Ciência e Juventude, enquanto a segunda os investimentos realizados no Associativismo, Governança municipal e do território, segurança, Smart City e Proteção Civil.

O autarca lembra que 2022 «foi também o ano do arranque do ano letivo com o maior investimento de sempre na Educação e de lançamento de um ambicioso e estruturante Plano de Investimento para a Coesão Social, que visa combater as desigualdades e promover a coesão económica, social e territorial».

Mário Passos realça ainda o papel da sociedade civil na governança do território. «Registamos em 2022 o maior volume de negócios de sempre, consolidando assim a nossa posição como o concelho mais exportador da Região Norte e o terceiro mais exportador do país e o segundo município do ranking nacional com maior contributo líquido para a economia», enaltece.

É neste paralelo que se faz Famalicão, conclui o autarca, dizendo que «é com todos e para todos».