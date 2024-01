Famalicão: Grave acidente na variante deixa homem em estado crítico

Um golo apenas foi o bastante para a equipa de Duarte Nuno subir ao primeiro lugar da pró nacional da AF Braga. A vitória deste domingo, 0-1, em casa do líder Maria da Fonte permitiu ao Joane ultrapassar o adversário e assumir a liderança isolada com mais um ponto: 38. O autor do golo que “deu” o primeiro lugar aos joanenses foi Fabinho.

Nesta “cimeira” de líderes da principal prova da AF Braga a melhor defesa (11) superou o melhor ataque (41).

Ainda nesta jornada, a décima nona, o Ninense venceu, 1-0, em Amares, o Bairro perdeu, 2-1, em casa do Selho e a Oliveirense empatou , sem golos, na receção ao S. Paio d’ Arcos.

Na classificação a Oliveirense continua em terceiro lugar, com 33 pontos, o Ninense é décimo terceiro, com 25, e o Bairro é penúltimo, com 17 pontos.