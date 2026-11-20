A greve nacional dos trabalhadores da administração pública, que decorre durante esta sexta-feira, está afetar vários serviços essenciais. Ao nível dos estabelecimentos de ensino, no concelho de VN Famalicão, a D. Sancho I e a Nuno Simões estão encerrados, pelos menos durante o período da manhã.

Das restantes, a Camilo Castelo Branco e a Padre Benjamim Salgado estão a funcionar. Das outras escolas sedes dos agrupamentos de Ribeirão, Gondifelos. D. Maria II (Gavião) e Terras do Ave (Pedome), não possível aferir se estão ou não com as atividades letivas em funcionamento.