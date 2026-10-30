Os agrupamentos de escolas do concelho estão a avisar a comunidade educativa para eventuais condicionamentos nas ações letivas da próxima segunda-feira. Para este dia (2 de novembro) está convocada uma greve dos trabalhadores da administração pública.

Os estabelecimentos alertam alunos, encarregados de educação e pessoal não docente que estejam atentos às informações a remeter, no próprio dia, em cada escola.

A greve da administração pública poderá, também, afetar jardins de infância, hospitais, centros de saúde e outros serviços do Estado. Os sindicatos antecipam uma adesão entre 80% e 90%, com a saúde e a educação com os setores eventualmente mais afetados. A greve é convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Serviços e de Entidades com Fins Públicos, em conjunto com a FESINAP, por questões salariais, progressão na carreira e condições de trabalho.