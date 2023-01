Famalicão: Greve nos transportes públicos rodoviários pode afetar carreiras

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, em colaboração com o Instituto de Emprego e Formação Profissional e o Cesae Digital – Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais vai promover um curso especializado em novas tecnologias destinado a adultos desempregados, com mínimo de 12.º ano, através do programa DigitalReskilling.

O Data Science & Analytics tem início a 23 de janeiro, com formação inicial na Casa da Juventude, e as inscrições estão abertas no site: https://www.cesaedigital.pt/cursos/data-science-analytics-famalicao/.

Trata-se de uma formação que tem como objetivo dotar os formandos de competências e conhecimentos necessários para ingressar no mercado de trabalho, numa atividade profissional ligada à análise de dados e Business Intelligence. O curso tem a duração de 950 horas, com metade da formação feita em contexto de trabalho nas grandes empresas da região, com perspetivas de elevada empregabilidade no final do curso.

O DigitalReskilling é um programa de requalificação profissional de jovens e adultos, através de ações de formação nas áreas emergentes das tecnologias digitais, capacitando para o domínio técnico especializado e competências para projetos tecnológicos.

Segundo o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, «são cursos na área das novas tecnologias e da digitalização, que vão de encontro às políticas educativas municipais para promover a aprendizagem ao longo da vida e igualdade de oportunidades, concretizadas em ações como esta, de formação, com vista ao aumento de qualificações e reintegração no mercado de trabalho de ativos desempregados, com percurso académico, mas que necessitam de novas qualificações para se readaptarem ao mercado», apontou o edil.

A digitalização e o tratamento de dados são áreas em que as empresas têm necessidades de recrutamento, e marcas como a Salsa, TMG, Vieira de Castro, VLB Group, Primor, CMW Foundries, entre outras, já manifestaram interesse em receber alguns destes formandos.