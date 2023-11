Famalicão: Greve volta a fechar Secundária Camilo e EB Júlio Brandão

O Futebol Clube Famalicão regressa a casa no próximo sábado para defrontar o FC Porto na 12ª jornada da Liga Portugal Betclic, numa partida agendada para as 18h00, no Estádio Municipal de Famalicão.

Os bilhetes já estão à venda por 8 euros e são exclusivos para sócios com a quota regularizada. A venda decorre na Loja Oficial ou em https://bit.ly/49SC6i8

Os vouchers do Continente e da Liga Portugal podem ser levantados a partir das 16h00 no dia do jogo, na bilheteira de Relações Públicas do Estádio Municipal e a abertura de portas está agendada para as 16h30.

Campanha solidária com a Refood

No próximo sábado, o Futebol Clube de Famalicão, em conjunto com o Placard.pt associa-se à campanha “Natal Circular em Famalicão: tempo de amor e cuidado”, promovida pela Refood.

A instituição famalicense leva a cabo esta ação solidária com o propósito de recolher alimentos para os cabazes de Natal que serão entregues a 217 famílias, num total de 443 pessoas.

No âmbito desta iniciativa, o Placard.pt disponibilizou 50 bilhetes à Refood que serão entregues aos sócios do Futebol Clube de Famalicão que oferecerem bens alimentares.

Cada sócio poderá receber um bilhete depois de fazer a entrega de bens alimentares que decorre na Refood, até sexta-feira, entre as 18h00 e as 20h00.

Imagem: FC Famalicão