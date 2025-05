Famalicão: Groove Spot garante apuramento para o Mundial de Hip Hop, nos EUA

Gustavo Ribeiro (CA Téssera), mestre FIDE, confirmou o seu estatuto de favorito e venceu o Torneio do 50.º aniversário da Didáxis. O atual vencedor do Torneio de Mestres 2024/25, liderou entre os 32 participantes e terminou isolado no topo da classificação com 5 pontos, superando por meio ponto Adriano Macedo (CCC Barcelos) e Carlos Andrade (CR Estarreja).

Esta foi uma competição realizada nos Serviços Educativos do Parque da Devesa, em Vila Nova de Famalicão, coorganizada pela Federação Portuguesa de Xadrez (FPX) e pelo Clube de Xadrez Associação Académica da Didáxis (CX A2D).

Este torneio de partidas clássicas decorreu em paralelo com o Campeonato Nacional, reunindo alguns dos melhores jovens valores do xadrez nacional.

O CX A2D destacou-se como o clube mais representado na prova, com 16 atletas em competição, e dominou as classificações individuais por escalões, conquistando três títulos: Francisco Duarte Silva (Sub-10), Miguel Oliveira (Sub-12), José António Ramos (Sub-14).

A cerimónia de encerramento contou com a presença do árbitro Carlos Dias, da presidente da A2D, Carla Costa, do presidente da FPX, Dominic Cross, e de Pedro Oliveira, vereador do Associativismo, Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.