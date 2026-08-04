A comitiva famalicense do Clube de Danças Urbanas de Famalicão – Groove Spot foi recebida, esta terça-feira, pelo Presidente da Câmara, nos Paços do Concelho. “Para nós é um orgulho muito grande. Superámos todas as expectativas que tínhamos”, afirma a diretora Rita Magalhães, ao recordar os resultados obtidos no Europa All Dance, competição que decorreu na Grécia, entre 12 e 20 de julho.

Composta por 44 elementos, entre alunos e professores, a Groove Spot conquistou um feito histórico com 14 das 15 coreografias apresentadas a subirem ao pódio, arrecadando 12 primeiros lugares e dois segundos lugares nos estilos de Lyrical Jazz, Neoclássico e Acro Dance.

A estes galardões somaram-se ainda o troféu de Melhor Coreógrafa e Treinadora da competição, atribuído a Ana Gil, e o prémio de Produção, que reconheceu a qualidade das coreografias apresentadas.

Rita Magalhães agradeceu ao município “o apoio contínuo prestado ao longo desta caminhada” que começou em abril na eliminatória nacional em Santa Maria da Feira.

Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, parabenizou a comitiva “é com enorme satisfação que vemos a juventude e o talento famalicense a brilhar além-fronteiras. O ecossistema desportivo e cultural do nosso município fica substancialmente enriquecido com o vosso empenho, dedicação e excelência.” O autarca reforçou ainda o compromisso do município “continuaremos de portas abertas para apoiar e valorizar os nossos jovens talentos”, adiantou Mário Passos.