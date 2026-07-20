Famalicão: GrooveSpot distinguida com dois dos mais prestigiados prémios no Campeonato da Europa All Dance

A GrooveSpot – Clube de Danças Urbanas de Vila Nova de Famalicão encerrou a participação no Campeonato da Europa All Dance, que decorreu de 12 a 19 de julho, na Grécia, com um balanço positivo, ao conquistar dois dos mais prestigiados prémios atribuídos na gala de encerramento da competição.

Durante a cerimónia, que reuniu em palco as melhores coreografias do campeonato, foi apresentada a atuação “Let’s Get Loud” do grupo famalicense.

A professora Ana Gil recebeu o prémio de Melhor Coreógrafa da Europa, reconhecendo o trabalho desenvolvido ao longo da competição e a escola foi ainda distinguida com o Open Production Excellence, um galardão que premeia as escolas capazes de apresentar grandes produções coreográficas e de grupo em palco.

Com estas distinções, a GrooveSpot termina o Campeonato da Europa All Dance com o seu nome associado a dois dos mais importantes prémios da competição, somando ainda 14 prémios conquistados pelas suas coreografias ao longo do evento.