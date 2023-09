Famalicão: Grupo ACO Shoes assinala 30 anos em Cabo Verde

O Dia UAARE (Unidade de Apoio Ao Alto Rendimento na Escola) do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco foi assinalado no dia 8 de setembro.

A UAARE é um programa que articula o agrupamento e os diversos intervenientes, visando a conciliação da atividade escolar com a prática desportiva de alunos-atletas, enquadrados no regime de alto rendimento: seleções nacionais ou de elevado potencial desportivo.

A manhã do dia 7 começou com uma formação dos 18 docentes da Sala de Estudo Aprender+ (SEAM), de diferentes áreas curriculares e que integram a equipa pedagógica, dedicada a desenvolver planos individuais, adaptados às necessidades dos alunos. Depois, decorreu o encontro/articulação com os docentes dos Conselhos de Turma dos alunos-atletas da UAARE, onde estiveram cerca de 150 professores, das 42 turmas a que pertencem os alunos. Ao final da tarde, novo encontro/articulação com os interlocutores desportivos, os alunos-atletas e famílias, onde foi apresentada a dinâmica do programa.

Para além do diretor do Agrupamento, estiveram presentes os vereadores do Desporto e Educação do Município, Pedro Oliveira e Augusto Lima, os coordenadores UAARE, nacional e regional, Víctor Pardal e Pedro Seco, assim como o responsável dos ambientes digitais, Filipe Castro, e os responsáveis do Centro de Medicina Desportiva do Porto, Carla Almeida e André Nascimento.

No final, os professores acompanhantes da UAARE do Agrupamento, Paulo Pereira e Maria José Veloso, agradeceram a presença de todos, concluindo que este dia consolidou a parceria Educação e Desporto, como garantia de sucesso escolar nas duas áreas dos 87 alunos-atletas do AECCB, de 11 modalidades desportivas e 17 clubes/academias.