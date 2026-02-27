Famalicão: Grupo Cupertinos tem um novo álbum

O grupo vocal Cupertinos tem um novo trabalho, o quinto da sua coleção discográfica. Depois dos trabalhos dedicados a Manuel Cardoso, Duarte Lobo, Pedro de Cristo e Filipe de Magalhães, em parceria com a conceituada editora Hyperion Records, o grupo dedica o novo registo a Francisco Garro, um dos mais destacados e intrigantes vultos da História e da Historiografia da Música em Portugal.

Garro, protagonista incontornável na transição entre os séculos XVI e XVII, foi Mestre da Capela Real de Lisboa por mais de três décadas, colaborando com Filipe de Magalhães – que o viria a suceder – e publicando, em 1609, dois volumes de obras sacras impressos na tipografia lisboeta de Pieter van Craesbeeck. Estas duas coleções constituem as fontes do alinhamento proposto pelo grupo vocal Cupertinos.

Este álbum – Masses, o Quam Pulchra Es & Cantate Domino — dá continuidade à série inteiramente dedicada à Polifonia Portuguesa e é lançado após mais um ano de intensa atividade do grupo Cupertino. Nesse período, o grupo realizou mais de 20 concertos, incluindo duas apresentações no Wigmore Hall, em Londres. O primeiro concerto, intitulado O Esplendor da Polifonia Portuguesa, foi recebido com grande entusiasmo. O segundo foi transmitido em direto pela BBC, alcançando uma audiência superior a 500 000 pessoas.

O Cupertinos foi fundado em 2009 pela Fundação Cupertino de Miranda, em Vila Nova de Famalicão.