Um grupo de alunos do 9.º ano da Escola D. Maria II, em Gavião, Famalicão, provocou desacatos no interior da escola e à saída do estabelecimento de ensino, esta sexta-feira, num dia marcado pela greve da função pública. A situação foi confirmada à Cidade Hoje pela diretora, Cândida Pinto.

Devido à greve, não houve aulas. Com apenas sete funcionários ao serviço, a escola acabou por encerrar. Ainda assim, por causa da chuva intensa, optou por abrir o portão, ao início do dia, e permitir que os alunos permanecessem no recinto até ser oficializada a comunicação aos pais do encerramento por falta de pessoal.

Por volta das 09h00, os alunos foram autorizados a regressar a casa. A saída fez-se de forma desordenada, com empurrões entre os estudantes, devido a uma falha de energia que não permitiu o registo através do cartão de aluno. Nessa altura, o grupo do 9.º ano acabou por forçar a passagem e criar um momento de confusão, apesar da funcionário ter tentado manter a ordem. A diretora admite que, ainda no interior do edifício, antes do momento da saída, houve alguns pontapés em mesas e cacifos.

Cândida Pinto esclarece também que a presença da Polícia Municipal junto à escola é habitual em dias de greve e não esteve relacionada com os incidentes.