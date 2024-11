Famalicão: Grupo de jovens provoca madrugada de violência e vandalismo no centro da cidade

A última madrugada ficou marcada por episódios de violência e vandalismo, no centro da cidade de Famalicão.

Um grupo de jovens que, de acordo com moradores / testemunhas, tinha em sua posse uma arma branca, destruiu uma das portas do Edifício Milénio, junto ao centro de cópias, na Rua Luís Barroso. Nas proximidades, na zona do Parque da Juventude e Edifício Sagres, os mesmos indivíduos terão vandalizado algum mobiliário urbano e agredido / injuriado outros jovens que frequentavam o local.

Segundo os relatos que chegaram à nossa redação, tudo terá acontecido entre as 00h30 e as 03h00, desconhecendo-se, para já, o que terá motivado os comportamentos.

A Polícia de Segurança Pública foi acionada, no entanto, à nossa redação remeteu possíveis esclarecimentos para mais tarde.