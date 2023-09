Famalicão: Grupo de mulheres em Citroen azul tenta assaltar café e carro

Quatro mulheres, que não aparentam ser portuguesas, terão tentado, na tarde desta segunda-feira, assaltar um café em Vila Nova de Famalicão.

Segundo o proprietário do estabelecimento, localizado numa zona de fronteira entre a cidade e a freguesia de Gavião, o furto terá sido evitado pela entrada de clientes naquele espaço. As mulheres, com idades entre os 30 e os 50 anos, terão recuado e saído do café assim que se aperceberam da entrada de pessoas.

Desconfiado com o que poderia estar a acontecer, o dono do café tentou acompanhar as movimentações das mulheres e verificou que estas abandonaram o local num carro azul, de marca Citroen, conforme descrita na notícia Cidade Hoje de um furto numa casa em Seide S.Miguel, ocorrido na mesma tarde.

O homem relata que, a poucos metros daquele estabelecimento, o mesmo grupo tentou furtar, sem sucesso, uma viatura estacionada.

A matrícula do carro onde as mulheres se faziam transportar foi entregue às autoridades que terão afirmado conhecerem as suspeitas.