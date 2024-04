Famalicão: Grupo Desportivo de Joane defende primeiro lugar em casa do último classificado

Desde novembro do ano passado, Vila Nova de Famalicão está a comemorar os 50 anos do 25 de Abril, celebração que terá como momento alto, como é tradição, o próprio dia, com a sessão solene da Assembleia Municipal. Nesse dia está, também, agendado um concerto pelo Eixo do Jazz Ensemble, inspirado em canções de José Mário Branco, Sérgio Godinho e Zeca Afonso, marcado para as 16 horas, em frente aos Paços do Concelho, sendo de entrada gratuita.

O espetáculo resulta «num grito à liberdade com música», promete António Pedro Neves, conhecido como ‘AP’, um dos grandes nomes do jazz português. Nesta proposta musical «a palavra ‘liberdade’ tem tudo a ver com a maneira como concebi os arranjos e como os pensei (…) tentei não desvirtuar as canções originais, mas dar-lhes uma nova roupagem, à base de improvisação e solos, em torno do tema da liberdade”, explica AP durante um dos ensaios do grupo que estão a decorrer na Fundação Cupertino de Miranda.

Já Diego Alonso, diretor artístico do Eixo do Jazz Ensemble, promete um concerto «bastante emocionante, porque assinala os 50 anos de uma data muito importante para os portugueses. Acredito que vá tocar no coração de quem estiver a assistir», acredita. Ao longo do espetáculo haverá, ainda, a projeção de imagens da revolução de Abril em Famalicão e no país pela Whale’s Mouth (Nuno Meneses e Gabriela Almeida).

O concerto será precedido pela recitação do poema “As Portas que Abril Abriu” de Ary dos Santos, pela voz de António Sousa, seguindo-se uma homenagem a Ivo Machado, que declamará um poema de sua autoria, acompanhado à guitarra pelo músico famalicense, Tiago Machado.

O Eixo do Jazz Ensemble é uma fusão luso-galaica constituída por nove artistas, entre eles: AP, na guitarra; Clara Lacerda, no piano; Teresinha Sarmento e Joana Raquel Alhau, nas vozes; Diego Alonso, no saxofone tenor; Rafael Gomes, no saxofone barítono; João Pedro Dias, no trompete; Yudit Almeida, no contrabaixo; e Gonçalo Ribeiro, na bateria.

Recorde-se que Famalicão está a comemorar os 50 Anos do 25 de Abril com uma programação cultural diversificada que arrancou em novembro último. O programa municipal foi desenvolvido pelo Município de Famalicão, através da Comissão de Honra e Científica das celebrações municipais, em articulação com a comissão nacional, e pode ser consultado no site oficial da autarquia, em www.famalicao.pt .