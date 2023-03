Famalicão: Grupo Desportivo de Natação cumpre hoje 30 anos de vida

O Dia Internacional de Proteção Civil comemora-se esta quarta-feira e o Município de Vila Nova de Famalicão assinala a data durante todo o mês de março.

Mais de meio milhar de alunos vão passar pelo Campus da Proteção Civil de Famalicão, em Bairro. A primeira ação do “Mês da Proteção Civil” aconteceu na manhã de hoje, com a visita do vereador da Proteção Civil, Ricardo Mendes, e dos alunos do Centro Social de Bairro ao Campus.

A iniciativa, promovida pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, destina-se aos alunos do pré-escolar e primeiro ciclo do concelho e contempla um conjunto de atividades que visam a consciencialização e promoção de uma cultura de segurança, tais como jogos, sessões de sensibilização sobre Suporte Básico de Vida, entre outas ações. Uma visita ao Campus dos alunos da Licenciatura em Proteção Civil e Gestão do Território da Universidade do Minho, também consta das atividades definidas.

O Dia Internacional da Proteção Civil também foi assinalado por Mário Passos. O presidente da Câmara Municipal, numa publicação nas redes sociais, consideração que a Famalicão tem uma Proteção Civil «forte e operacional, com uma rede institucional de segurança e de socorro que nos dá as melhores garantias». No entanto, sublinhou: “todos somos Proteção Civil”.

Vila Nova de Famalicão conta, desde julho do ano passado, com um novo Campus da Proteção Civil que contempla um Centro Municipal de Proteção Civil, um Heliporto Municipal e uma Base de Apoio Logístico da Proteção Civil Nacional. Está na freguesia de Bairro, localização privilegiada para as operações em toda a região. A nível de infraestruturas, o Centro da Proteção Civil tem capacidade para assegurar alojamento a cerca de uma centena de operacionais, para reforço de meios. Com uma área aproximada de 30 mil m2, possui valências como um edifício de apoio, base para estacionamento de viaturas pesadas, heliporto, campo de futebol, campo de ténis, balneários e refeitório.

O Dia Internacional da Proteção Civil comemora a instituição da Organização Internacional de Proteção Civil. Esta celebração visar alertar e sensibilizar para a importância da Proteção Civil na salvaguarda da vida humana, da propriedade e do património cultural e ambiental, face à ocorrência de acidentes graves e catástrofes, e de prestar tributo a todos os seus agentes.