Famalicão: Grupo Desportivo do Louro celebra 50 anos

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, no sentido de criar as condições para que todos venham às Festas Antoninas, reforçou a disponibilidade de estacionamento gratuito na zona periférica das festas concelhias que decorrem no centro da cidade até 13 de junho.

Neste sentido, o Município anuncia o alargamento do horário e a gratuitidade de alguns parques que estão sob a sua alçada, como é o caso do parque subterrâneo da Casa das Artes e do Parque Cónego Joaquim Fernandes (traseiras dos Paços do Concelho).

Para além destes, estabeleceu parcerias com entidades e proprietários privados para a cedência de terrenos e parques para reforçar o estacionamento disponível nos sete dias das Antoninas, como é o caso do parque de estacionamento do CITEVE (mais de 300 lugares) e do parque do Hospital de Dia de Famalicão – Trofa Saúde (cerca de 100 lugares).

Com este esforço da autarquia e a colaboração destas entidades externas, a Câmara Municipal garante mais de 700 lugares extra a somar aos já existentes nos parques do centro da cidade.

No total, são mais de 3000 os lugares de estacionamento gratuitos disponíveis para quem visitar VN Famalicão nos próximos dias.

ESTACIONAMENTO DISPONÍVEL PARA AS FESTAS ANTONINAS

PARQUES SEMPRE ABERTOS

Parque de Estacionamento do Parque da Devesa – 263 lugares

Parque do Campo da Feira – 618 lugares

Parque da Estação Rodoviária – 249 lugares

Parque da Casa das Artes – 206 lugares (2 pisos)

Parque Auchan – 130 lugares

Parque Lidl (Av. Eng. Pinheiro Braga) – 194 lugares

Parque E.Leclerc – 206 lugares

Parque Provisório (Av. General Humberto Delgado) – 160 lugares

Terreno na Rua D. Sancho I – 70 lugares (41°23’49.90″N; 8°31’14.61″W)

Terreno na Rua Dr. Nuno Carvalho – 150 lugares (41°24’11.05″N; 8°30’34.62″W)

Terreno na Av. Rebelo Mesquita – 100 lugares (41°24’3.14″N; 8°31’5.72″W)

PARQUES COM HORÁRIO CONDICIONADO

Parque Cónego Joaquim Fernandes – 276 lugares (3 pisos)

Sexta, 7 – 20h30 às 03h00

Sábado e Domingo, dias 8 e 9 – 14h00 às 03h00

Segunda-feira, 10 – 14h00 às 19h00

Parque do CITEVE – 300 lugares

Disponível nos dias 7, 8, 9 e 12 de junho, entre as 19h00 e as 03h00

Parque Hospital Dia Famalicão – Trofa Saúde – 100 lugares

Disponível desde a noite deste sábado, 8, até segunda de manhã e na noite de quarta, 12, para quinta-feira, 13