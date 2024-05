Famalicão: Grupo Desportivo União de Louredo com recinto renovado

A direção Regional de Braga do PCP apresenta, no dia 11 de maio, sábado, pelas 15 horas, no Teatro Narciso Ferreira, de Riba de Ave, o livro “25 de Abril: Uma revolução em perspetiva”, Edições Avante.

Uma iniciativa, inserida no Roteiro do Livro Insubmisso, que conta com a participação de Jerónimo de Sousa, membro do Comité Central do PCP, e de Rui Mota, da Edições Avante.

Este Roteiro do Livro Insubmisso está a percorrer concelhos da região de Braga, com a divulgação de obras que falam da resistência ao fascismo, da Revolução de Abril, da luta do PCP e das mudanças do mundo.

Trata-se de uma antologia de artigos que foram publicados em O Militante ao longo dos anos. Está organizada em três partes: uma sobre aspetos mais gerais da Revolução; uma segunda parte que, partindo dos principais momentos da revolução, e passando pelas grandes conquistas de Abril e pela forte resistência popular à contra-revolução, aborda as mais diversas dimensões da vida coletiva; e por último, uma terceira parte com curtos depoimentos pessoais.