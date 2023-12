Famalicão: Grupo furta carro em Requião e foge em direção a Seide

Depois do natal está prevista um agravamento do estado do tempo, segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

A chuva deverá regressar ao Minho na quarta feira e por cá se deve manter até, pelo menos, sábado.

Ainda de acordo com a previsão disponível, a passagem de ano não deverá ser molhada.

Siga as previsões aqui