Famalicão: Grupo Infantil e Juvenil Santiago de Gavião celebrou o carnaval

Os componentes do Grupo Infantil e Juvenil Santiago de Gavião, animados pela previsão de um bom fim de semana, decidiram mostrar o seu talento para a folia carnavalesca na tarde deste domingo, dia 22. O salão do Polidesportivo de Gavião, local de ensaio das danças e cantares, transformou-se em palco por onde desfilou a arte do disfarce, que gerou inúmeras gargalhadas e aplausos. A tarde terminou em convívio.
Eleições: Clara Rodrigues é recandidata a novo mandato à frente dos destinos do Grupo Infantil e Juvenil Santiago de Gavião. As eleições para os órgãos sociais têm lugar no próximo dia 7 de março, pelas 21:00 no salão do Polidesportivo das Ribeiras, em Gavião.