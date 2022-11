Famalicão: Grupo ROQ recebe Prémio Inovação, Tecnologia e Indústria

O Grupo ROQ venceu o Prémio Portugal Inspirador, na categoria Grande Empresa Inovação, Tecnologia e Indústria, iniciativa do Santander, Jornal de Negócios, CM TV e Correio da Manhã.

Este prémio visa distinguir e divulgar as empresas e personalidades que fazem a diferença, pela capacidade de criar emprego, dinamizar o mercado, inovar, potenciar o desenvolvimento económico, contribuindo, assim, para o crescimento da economia nacional.

Em nota de imprensa, o Grupo ROQ assinala que, «todos os dias, procura, nos mais diversos setores da empresa, estar na vanguarda da tecnologia, promovendo produtos de qualidade inigualável, criados com os melhores componentes e utilizando técnicas inovadoras».

O resultado desta dedicação contínua, valeu a distinção na categoria Grande Empresa Inovação, Tecnologia e Indústria, para grandes empresas que destaca a transformação da indústria e o seu processo evolutivo impulsionado pelo novo quadro de apoios comunitários centrados na descarbonização da economia, na transformação digital e na incorporação de novas capacidades de produção local para evitar a dependência exterior da União Europeia.

O Grupo ROQ está sediado em Oliveira São Mateus, com uma equipa composta por cerca de 720 colaboradores.

É uma empresa que aposta na criação e exportação de produtos de excelência dentro da sua área de atividade e na conceção e fabrico de máquinas e equipamentos para a impressão têxtil: Serigrafia, Impressão Digital , Web2print, Impressão Híbrida, Dobragem e Embalagem e Secagem.

Há mais de 39 anos no mercado, e apoiado sempre naquele que é o desenvolvimento de produtos e serviços de elevado valor acrescido, o Grupo ROQ é um dos líderes no seu mercado de atuação competindo internacionalmente com as maiores empresas do mundo. Exporta atualmente para de mais de 80 países, distribuídos pelos 5 continentes, com sucursais no Brasil e Estados Unidos.