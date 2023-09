Famalicão: Grutaca sobe ao palco no próximo fim de semana

No dia 1 de outubro, a Câmara Municipal da Trofa vai organizar uma caminhada comentada sobre as invasões francesas com início às 9h00 no Monumento aos Defensores da Barca e fim no Souto de Bairros, por volta das 13h00.

Inserida na agenda dos “Itinerários Napoleónicos em Portugal”, esta é uma iniciativa com inscrição gratuita, mas obrigatória que pode ser feita até dia 28 de setembro, através do e-mail: turismo@mun-trofa.pt

A Câmara Municipal disponibiliza transporte de regresso a todos os inscritos.

Sobre a história…

Em março de 1809, as tropas do Marechal Junot invadiram Portugal pela fronteira de Chaves. Após derrotar as forças portuguesas em Braga, este exército com cerca de 24.000 homens marchou rapidamente para a linha defensiva que, entretanto, havia sido montada na margem sul do rio Ave, de forma a proteger o avanço francês sobre o Porto.

A ponte da Estrada Real Porto-Braga, sobre este rio, situava-se na freguesia de São Martinho de Bougado, originando diversos episódios militares que, ainda hoje, estão bem presentes na memória local e na tradição oral.

Sendo este o ponto de partida, a Câmara Municipal vai organizar uma caminhada comentada e homenagear as pessoas que protagonizaram estes episódios marcantes da história local.

A iniciativa vai começar com o simbólico descerramento de uma nova placa evocativa dos que perderam a vida em combate.