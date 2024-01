Famalicão: Guias de Portugal vendem Cozido à Portuguesa para angariar fundos

O defesa esquerdo, de 20 anos, rubricou contrato com o Famalicão durante três temporadas e meia. «Estou muito feliz por dar este passo na minha carreira. Será um novo desafio e uma grande mudança, mas sinto-me verdadeiramente entusiasmado», referiu o jovem jogador que começou o seu trajeto na Portuguesa dos Desportos que prosseguiu, a partir dos 12 anos, no Palmeiras.

O lateral foi uma das principais figuras dos escalões jovens do emblema paulista, pelo qual conquistou o Campeonato Brasileiro sub-20, a Copa do Brasil no mesmo escalão e a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

As boas exibições valeram-lhe a chamada à equipa principal do Palmeiras e a oportunidade de celebrar o título de campeão do Brasileirão e disputar a Taça dos Libertadores no decorrer da última temporada. Do currículo do defesa consta ainda as internacionalizações pelas seleções jovens do Brasil.

Consciente de que o futebol brasileiro é diferente do português, Ian Custódio sublinha, todavia, «estar preparado» para esta nova etapa, acreditando que «será tudo uma questão de adaptação, mas já percebi

que as pessoas são muito carinhosas e que tudo farão para me ajudar a integrar-me da melhor forma».

Assumindo-se como «um lateral “que gosta de aparecer em zonas

interiores» e de «ajudar na construção de jogadas ofensivas», Ian Custódio

chega a Portugal com o estatuto de campeão brasileiro e com muita

ambição de singrar. Promete, por isso, «dar o meu melhor para ajudar a equipa a sair vitoriosa em todos os jogos. Desejo dar um passo de cada vez para me afirmar na equipa principal e corresponder aos anseios do clube»