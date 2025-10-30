Famalicão: Guilherme Amorim estreou-se no nacional de futsal

Já é conhecida a lista final dos nomeados para a décima Gala do Desporto de Famalicão que acontece na noite de 9 de novembro, no Pavilhão Municipal, a partir das 21 horas.

Para a Associação/Clube Desportivo do Ano estão designados o Riba de Ave Hóquei Clube, Famalicense Atlético Clube e o Futebol Clube de Famalicão (futsal). Para Dirigente do Ano estão nomeados Mário Oliveira (Clube de Xadrez Associação Académica da Didáxis A2D), Carlos Castro (Famalicense Atlético Clube), Júlio Coutinho (Futebol Clube de Famalicão).

Hugo Azevedo (Seleção Nacional de Hóquei em Patins), Juan Garcia (Famalicense Atlético Clube) e Bárbara Ribeiro (Apolo Famalicão) competem pela consagração de Treinador do Ano.

Quanto às revelações, no plano feminino estão indicadas Ana Cunha (Sporting Clube de Braga), Gabriela Teixeira (Academia Gindança) e Victória Leite (Sporting Clube de Braga); em masculinos, José Ribeiro (Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco / Papa Léguas de Famalicão), Gonçalo Costa (Efapel / Guilhabreu) e Tiago Pereira (Sport Lisboa e Benfica)

João Pinheiro (Núcleo de Árbitros de Vila Nova de Famalicão) está nomeado para Árbitro do Ano, na companhia de Patrícia Carneiro (Núcleo de Árbitros de Vila Nova de Famalicão) e Paulo Fernandes (Federação Portuguesa de Basquetebol)

Para o Evento Desportivo do Ano (votação online) estão os XV Jogos do Eixo Atlântico (Associação do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular), Famalicão Dança 2024 (Academia Gindança) e a Meia Maratona de Famalicão 2024 (Runporto). Este é único prémio do júri selecionado pelo público. A votação pública estará disponível brevemente e pode ser feita até às 24h00 do dia 6 de novembro (quinta-feira), em www.famalicaodesportivo.pt .

Para além do galardão do júri nas várias categorias, na sessão serão protagonistas os atletas, treinadores, dirigentes e clubes que se destacaram na última época desportiva. Serão homenageados 249 atletas e 12 treinadores famalicenses pelos títulos nacionais e internacionais conquistados na época desportiva 2024 e 2024/2025, em dezenas de modalidades desportivas.

A X Gala do Desporto terá transmissão em direto, através do Facebook da autarquia famalicense (www.facebook.pt/municipiodevnfamalicao) ou acedendo à página www.famalicao.pt.

Recorde-se que na 9ª edição da Gala do Desporto foram homenageados 215 atletas, técnicos, associações, clubes e dirigentes desportivos, pelos títulos nacionais e internacionais alcançados em 34 modalidades desportivas na época 2023 e 2023/2024. Na edição passada o “Prémio Excelência” foi entregue à AFSA – Associação de Futebol de Salão Amador de Vila Nova de Famalicão.