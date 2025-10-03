Concelho, Desporto, FC Famalicão, Futebol

Famalicão: Gustavo e Mathias novamente chamados à seleção nacional sub-21

Os jogadores do FC Famalicão, Gustavo Sá e Mathias de Amorim, estão convocados para a seleção portuguesa de sub-21 para os próximos jogos da fase de qualificação para o Campeonato da Europa.

Os dois médios, atuais referências do plantel de Hugo Oliveira, foram chamados para os encontros com Bulgária (10 de outubro) e Gibraltar (14 de outubro), ambos do Grupo B, que a seleção nacional lidera.

Os dois jogadores repetem a última convocatória de Luís Freire, na qual foram utilizados nas vitórias sobre Azerbaijão e Escócia.

 

Famalicão: Festival Teatro Construção começa este sábado

Na noite deste sábado, às 21h30, começa a edição 38 do Festival Teatro Construção. No Centro Cultural da instituição de Joane pode ver a peça “Ser Português de Norte a Sul”, da Krisalida (Caminha).

O festival, que se estende ao longo de todos os fins de semana deste mês, prossegue no dia 11 de outubro, com a companhia ASTA (Covilhã) a apresentar “Sede”, enquanto no dia 18 sobe ao palco a Companhia do Chapitô, de Lisboa, com a adaptação de “Rei Lear”. A 25 de outubro, também de Lisboa, a Companhia da Esquina encerra os espetáculos de sábado com “A Pérola”.

Os domingos são dedicados ao público infantil e às famílias, sempre às 17h00. Este domingo, o grupo Krisalida apresenta “O Velho Ermita”, seguido, no dia 12 por “Um Submarino em Marte”, da companhia Imaginar do Gigante, de Ovar. No dia 19 de outubro, o escritor e contador de histórias Tiago Sami Pereira, da Guarda, traz “Histórias Sem Corantes”, terminando este ciclo a 26 de outubro com “Rei e as Moscas”, do Histórioscopio, do Porto.

As sextas-feiras são dedicadas às escolas, com duas sessões, às 10h45 e às 15h00. No dia 10 de outubro são apresentadas as “Cartas d’abril”, pela companhia CARB – Raia Beira; no dia 17 é a vez de “BUM! A História Mais Rápida do Universo”, pelo Teatro Quadrilha, de Santa Maria da Feira; e no dia 24 sobe ao palco a companhia Filandorra – Teatro do Noroeste, de Vila Real, com “Contos d’OIRO, ContaDOUROs”.

O festival encerra a 31 de outubro, às 21h30, com a “Província”, espetáculo criado por artistas independentes, numa celebração coletiva das artes performativas.

Os bilhetes para o Festival Teatro Construção têm um custo de 6€ para o público em geral e 4€ para sócios e estudantes; entrada gratuita para crianças até aos 10 anos, desde que acompanhadas por um adulto com bilhete.

Mais informações e reservas podem ser feitas pelo email cultura@atc.pt ou pelo telefone 252 922 175.

Famalicão: Este sábado visite a “A Taberna da Esperança” em Vermoim

Na noite deste sábado, a partir das 21h30, nova peça de teatro será exibida no salão paroquial de Vermoim. Trata-se d´”A Taberna da Esperança”, do Grupo de Teatro Aldeia Verde de Lazarim.

Este espetáculo, como todos os outros no âmbito do festival de teatro amador promovido pelo Núcleo de Teatro da Associação Cultural de Vermoim, é de entrada livre.

O festival, que começou a 20 de setembro, prossegue no dia 11 de outubro, com a peça do GTN – Trupe Fernando Leal, “Quem não chora, não mama”, e termina uma semana depois com “Três em Lua de Mel”, pelo Teatro Popular de Carapeços.

Famalicão: Iniciativa Liberal compromete-se a trabalhar com as IPSS

Paulo Ricardo Lopes, candidato da IL à Câmara Municipal de Famalicão, afirma que «as IPSS são essenciais ao desenvolvimento de Famalicão e comprometo-me a trabalhar diretamente com elas para dar resposta às nossas crianças e idosos, sendo fundamental que haja um apoio efetivo também às IPSS mais longe do centro, que por esse facto enfrentam desafios adicionais nas deslocações».

A Iniciativa Liberal visitou o Centro Social e Paroquial de Joane, uma instituição que serve mais de 200 bebés e crianças, e vai abrir um novo espaço destinado aos idosos. Foram abordadas as dificuldades por causa do investimento ultrapassar o orçamentado, devido à inflação; os recursos humanos que são difíceis de fixar; e as vagas face às necessidades. A comitiva da IL, da qual fez parte o candidato a Joane Plácido Dias, ouviu, ainda, reivindicações para que a Câmara ajude nas deslocações dos utentes ao exterior.

Famalicão: Joane e Oliveirense defrontam-se na tarde deste domingo

Este domingo, às 16 horas, há dérbi na vila de Joane. No Estádio de Barreiros, a contar para mais uma jornada da pró nacional da AF Braga, a equipa joanense recebe a Oliveirense.

Com sete jornadas disputadas, o Joane lidera a prova, com 12 pontos e sem qualquer derrota, enquanto que a equipa de Oliveira Santa Maria tem cinco pontos.

Na divisão de honra, jornada 4 da série A, também no domingo à mesma hora, a AD Ninense (2.º, 7 pontos) visita o Martim; na série B, o Bairro visita, este sábado, o S. Cristóvão; também o Operário joga na condição de visitante, no domingo, com o Torcatense.

Na 1.ª divisão vai disputar-se a segunda jornada. Na série D, onde estão as equipas famalicenses, o Delães visita o Serzedelo, o Ribeirão recebe o Gondifelos e a UD Calendário joga no reduto do Carreira. Estas partidas são sábado, às 16 horas.

No domingo, às 18h30, o S. Cosme recebe o Ronfe; às 16 horas defrontam-se Fradelos-Lousado, Louro-Mouquim e Ruivanense-Airão.

Famalicão: 180 seniores recebem certificados do Centro Qualifica

Esta quinta-feira, cerca de 180 seniores receberam os certificados do Centro Qualifica de Famalicão. A cerimónia, que decorreu nas instalações do CITEVE, faz parte do programa da semana “Cidade Amiga das Pessoas Idosas”, promovida pela Câmara Municipal.

Durante o ano, as academias seniores de Nine, Oliveira Santa Maria, Delães, Requião, Pedome, Gondifelos, Vila Nova de Famalicão, Carreira e Bente, Seide e Riba de Ave participaram em formações de inglês, trabalhos manuais e competências digitais, ações que conferiram novas oportunidades de qualificação, valorização pessoal e inclusão ativa na comunidade. É o caso de Maria Adelaide Fernandes, da Academia Sénior de Riba de Ave, que «nunca tinha tocado em barro, mas assim que comecei a moldar senti-me relaxada. É incrível ver algo nascer das nossas mãos! Estas atividades deixam-me feliz e com vontade de aprender mais». Já Maria Alice Ferreira, da Academia Sénior de Nine, utilizou pela primeira vez um computador e o primeiro ato foi escrever «um pequeno texto no teclado, com as minhas próprias mãos». Fala de uma conquista simples, «mas para mim, enorme», porque provou a si mesma «que nunca é tarde para aprender».

O presidente da Câmara Municipal entregou os certificados aos seniores que participaram em atividades de alfabetização e percursos de aprendizagem adaptados às suas necessidades reais. Mário Passos felicitou-os «pela disponibilidade e vontade que demonstram em participar nas atividades que, ao longo do ano, são organizadas por e para eles».

A semana “Famalicão Cidade Amiga das Pessoas Idosas” está a decorrer até esta sexta-feira, com a Casa das Artes a receber 2.ª Jornada Famalicão Cidade Amiga das Pessoas Idosas – Uma Cidade para todas as Idades, com a presença de Mário Passos, e da Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão, Clara Marques Mendes.

Na cerimónia que decorreu no CITEVE foi inaugurada a exposição “Uma Cidade para Todas as Idades – EnvelheSer com Conhecimento”, com testemunhos inspiradores de participação em formação.

 

 

Drible cria identidade para o Shoyu, o novo noodle bar que traz a energia da Ásia a Braga

A Drible, agência criativa de Vila Nova de Famalicão, foi a responsável pelo branding do Shoyu, o novo noodle bar que abriu portas a 8 de julho de 2025 em Braga. O espaço, com capacidade para cerca de 110 lugares, rapidamente se tornou um dos restaurantes mais procurados da cidade, destacando-se pela fusão entre autenticidade asiática e uma estética contemporânea.

Na carta, pratos como o ramen Tonkotsu, o frango karaage e o curry katsu têm conquistado os clientes, num ambiente inspirado nos icónicos noodle bars asiáticos.

O Shoyu é o oitavo restaurante do grupo 5Y, liderado por Yang Qi, que detém também conceitos como o Hoko, Mikado, Miyuki Sushi, Mikadinho e o Koda Japanese Kitchen, igualmente com branding desenvolvido pela Drible.

O trabalho da agência incluiu o desenvolvimento de uma identidade visual completa, com logótipo, tote bags, sacos de papel, t-shirts, cartões de visita, box e bases de copos, pensada para refletir a energia e modernidade do conceito.

“Foi um desafio dar vida a um projeto que é, ao mesmo tempo, contemporâneo e inspirado na tradição da street food asiática. O resultado é uma marca com personalidade forte, feita para se destacar no panorama gastronómico bracarense”, refere a equipa da Drible.

Com este projeto, a Drible reforça a sua posição como agência parceira de marcas que procuram identidades sólidas, capazes de conquistar públicos e criar experiências memoráveis.