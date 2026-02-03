Famalicão: Gustavo Sá continua ao serviço do FC Famalicão

No último dia do mercado de transferências foi noticiada a possibilidade de Gustavo Sá sair do FC Famalicão para a Arábia Saudita, mas a vontade do jogador continuar no clube vingou. Segundo informações publicadas em vários órgãos de comunicação social havia um acordo entre a SAD famalicense e o Al Ittihad, na ordem dos 20 milhões, mas o jogador recusou a proposta.

Gustavo Sá, vai assim, continuar ao serviço de Hugo Oliveira que, deste modo, não se vê privado de um jogador influente no plantel.

Gustavo Sá, de 21 anos, capitão da equipa e internacional luso pelos sub-21, é na atualidade a principal referência do clube onde chegou em 2018, prosseguindo a sua formação até se afirmar na equipa principal. O médio “made in Famalicão”, contabiliza esta época 26 jogos e cinco golos. Tem contrato com o FC Famalicão até 2029 e uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.