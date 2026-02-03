Concelho, Desporto, FC Famalicão, Futebol

Famalicão: Gustavo Sá continua ao serviço do FC Famalicão

No último dia do mercado de transferências foi noticiada a possibilidade de Gustavo Sá sair do FC Famalicão para a Arábia Saudita, mas a vontade do jogador continuar no clube vingou. Segundo informações publicadas em vários órgãos de comunicação social havia um acordo entre a SAD famalicense e o Al Ittihad, na ordem dos 20 milhões, mas o jogador recusou a proposta.

Gustavo Sá, vai assim, continuar ao serviço de Hugo Oliveira que, deste modo, não se vê privado de um jogador influente no plantel.

Gustavo Sá, de 21 anos, capitão da equipa e internacional luso pelos sub-21, é na atualidade a principal referência do clube onde chegou em 2018, prosseguindo a sua formação até se afirmar na equipa principal. O médio “made in Famalicão”, contabiliza esta época 26 jogos e cinco golos. Tem contrato com o FC Famalicão até 2029 e uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.

Deixe um comentário

Famalicão: Voluntariado Hospitalar celebra o Dia Mundial do Doente

Associação do Voluntariado Hospitalar do Hospital de V.N. de Famalicão assinala, a 11 de fevereiro, o Dia Mundial do Doente.

Para a tarde deste dia estão agendadas algumas iniciativas. Uma eucaristia, às 14h30, por todos os doentes e cuidadores, presidida pelo padre Vítor Ribeiro; às 15h15 realiza-se a sessão de abertura, na sala R1; às 16 horas, decorre a visita e distribuição de lembranças aos doentes pelos diferentes serviços do hospital.

Famalicão: Mário Jorge já não é treinador da AD Oliveirense

Contratado em outubro passado, naquele que foi um regresso à Associação Desportiva Oliveirense, Mário Jorge e os seus adjuntos Ricardo Correia e Carvalhinho deixam o comando técnico da equipa sénior, anunciou o clube.
A AD Oliveirense agradece «profundamente todo o contributo, dedicação, profissionalismo e forma exemplar como sempre representaram as cores da Oliveirense. A Mário Jorge, que é um verdadeiro gentleman, um senhor do futebol, o nosso sincero obrigado».
A AD Oliveirense compete na pró nacional da AF Braga onde é décima quinta, com 22 pontos, após 20 partidas.

Famalicão: Inscrições abertas para figuração no Cortejo Bíblico

O 5º Cortejo Bíblico vai sair à rua no dia 29 de março, pelas 16h00, a partir do Salão Paroquial da Igreja Nova de Santo Adrião e já estão abertas as inscrições para figuração do ato de fé que recorda a libertação do povo de Israel.

Podem inscrever-se crianças, jovens, adultos e famílias, sendo que não é necessário ter experiência. A inscrição pode ser feita online aqui.

Famalicão: Centro Social da Paróquia de Ruivães recebeu a 6ª Noite de Reis

No último sábado, o Centro Social da Paróquia de Ruivães recebeu a 6ª Noite de Reis, continuando desta forma a manter viva a tradição de cantar os reis e as janeiras. O evento contou com a participação de cinco associações e movimentos locais.

Foi um encontro de gerações onde se reviveram memórias e fortaleceram laços entre a comunidade.

Famalicão: Alunos de Cozinha/Pastelaria da Didáxis estão em Nápoles

Oito alunos do Curso Profissional de Cozinha/Pastelaria da Didáxis estão em Nápoles (Itália) numa mobilidade Erasmus+, a primeira realizada pela escola, «marcando um momento importante no seu percurso de internacionalização».

Acompanhados pelos professores Vasco Guimarães e António Igreja, os alunos estão a viver uma experiência de aprendizagem prática, intercâmbio cultural e aprofundamento gastronómico, contactando com a tradição e a identidade da cozinha italiana.

Esta mobilidade permite o desenvolvimento de competências técnicas e pessoais, a promoção da autonomia, do espírito europeu e a valorização da diversidade cultural, reforçando o papel da Didáxis na promoção de uma educação aberta ao mundo.

Famalicão: Francisca Pinho e Gabriela Teixeira são campeãs nacionais

No Campeonato Nacional de sub-21 Latinas e Campeonato Nacional de 10 Danças em Solos, disputados no passado sábado em Albufeira, a Gindança esteve em destaque. Na prova de solos, Francisca Pinho sagrou-se campeã nacional em Juniores 2 Iniciados. Nas sub-21 Latinas, Rodrigo Vieira e Gabriela Teixeira (famalicense que fez par com o atleta da D2E do Seixal) sagraram-se campeões nacionais, garantindo automaticamente, a nomeação para representar Portugal no Campeonato do Mundo da presente época. Ainda nesta categoria, Tomás e Lara alcançaram o quinto lugar na estreia neste novo escalão.

Paralelamente a estas importantes provas, vários atletas disputaram a primeira jornada da Taça de Portugal. Leonardo e Lara conquistaram o primeiro lugar em Standard e Latinas, na categoria Juvenis 2 Iniciados. Guilherme e Matilde venceram em Juniores 2 Iniciados. Já Tomás e Lara venceram em Adultos Pré-Open e garantiram ainda o quinto lugar em Adultos Open.

 