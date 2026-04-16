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Famalicão: Gustavo Sá é eleito (novamente) o melhor jovem da I Liga

O jovem internacional português sub-21 obteve 17,09% dos votos batendo a concorrência do companheiro de equipa Rodrigo Pinheiro, com o lateral-direito a ter 12,8% dos votos. O prémio é atribuído pelo Sindicato dos Jogadores e refere-se ao mês de março. Igual distinção, o médio criativo recebeu da I Liga.

Gustavo Sá foi titular nos jogos frente ao FC Arouca, Vitória SC e CD Nacional, contabilizando a assistência para o golo da vitória de Ibrahima Ba diante dos madeirenses.

O jovem formado no FC Famalicão é, assim, novamente eleito o melhor jovem jogador do mês, repetindo a distinção dos meses de agosto/setembro.

Gustavo Sá leva na presente temporada 30 jogos, com 4 golos e 2 assistências até ao momento, esta que é a terceira época em contexto sénior pelo emblema famalicense.

Tiago Torres

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Operação policial com 7 detidos por tráfico de droga passa por Famalicão

Esta terça-feira, a PSP deteve sete pessoas numa operação contra o tráfico de droga que passou por Joane, em Famalicão e também pelo Porto.

Após nove buscas domiciliárias e quatro não domiciliárias foram detidos seis homens entre os 25 e os 63 anos e uma mulher de 52 anos.

A PSP apreendeu mais de 2 750 doses de heroína, 1 100 doses de cocaína e mais de 370 doses de haxixe. As autoridades encontraram ainda material diverso como pistolas de ar comprimido, algemas, uma botija de gás, 34 telemóveis, oito computadores e até uma carteira de identificação de Guardas Prisionais.

Sabe-se agora que um dos suspeitos ficou em prisão preventiva e os restantes seis terão de se apresentar periodicamente às autoridades na respetiva área de residência.

Famalicão: Já há programa para a Festa de Nossa Senhora dos Remédios e Almas, em Calendário

As festividades decorrem a partir do dia 4 de maio, com recitação do Terço e eucaristia, sempre as 21 horas, mas o programa concentra-se no fim de semana de 9 e 10 do próximo mês.

Na noite do dia 9 há procissão e recitação do Terço e espetáculo musical com Belcanto Show; no dia seguinte, às 11 horas, celebra-se a eucaristia solene, com a tarde reservada para a música do Grupo de Cavaquinhos do Liberdade e da Banda de Música de Famalicão. A recitação do Terço, a procissão e sorteio dos prémios são os últimos momentos desta popular festa de Calendário.

Famalicão: Empresa organiza masterclass para alunos da CIOR

Esta quarta e quinta-feira, a Escola Profissional CIOR, recebeu a empresa WEG para a dinamização de uma masterclass dirigida aos alunos dos cursos profissionais de Eletrónica, Automação e Comando e de Instalações Elétricas.

Aproveitando a estrutura e equipamentos do Centro Tecnológico Especializado foi desenvolvida uma ação para os alunos do curso técnico de Produção e Maquinação CNC.

Durante a sessão, os estudantes contactaram com tecnologias inovadoras, aprofundaram conhecimentos técnicos e conheceram as exigências e oportunidades do setor elétrico e da automação industrial.

Esta masterclass proporcionou, segundo a escola, «uma valiosa partilha de experiências com o mundo empresarial, reforçando competências e capacidades essenciais para o futuro, bem como a aproximação dos alunos à realidade do mercado de trabalho».

Famalicão: Debate sobre “Modelos de Governação”

A Associação Famalicão em Transição promove uma conversa sobre “Modelos de Governação”. A sessão está marcada para este sábado, dia 18 de abril, pelas 21 horas, nos Serviços Educativos do Parque da Devesa.

Intitulada “Conversas TET – Território em Transição”, tem por intenção debater temas sobre Quem nos governa? Como nos governamos? Como se poderia governar uma sociedade? O que é governar? Quem e como deve participar nos processos de decisão comunitários?

A iniciativa, aberta a toda a população, procura debater ideias, trocar opiniões e construir perspetivas.

Esta é uma organização da Associação Famalicão em Transição, contando com o apoio do Município de Famalicão. Dúvidas em: famalicaom@gmail.com.

Famalicão: AD Oliveirense festeja 74 anos com duelo de lendas e emoção em campo

A Associação Desportiva Oliveirense assinala, no próximo dia 20 de abril, o seu 74.º aniversário, marcando mais de sete décadas de história. Para celebrar a data, o clube preparou um conjunto de iniciativas que terão lugar no fim de semana de 24 e 25 de abril.

As comemorações arrancam na sexta-feira, dia 24 de abril, com o jogo da equipa sénior frente à AD Esposende, agendado para as 20h30, em mais uma jornada da pró nacional da AF Braga.

O ponto alto acontece no sábado, 25 de abril, às 16h00, no Estádio de Ribes, com um jogo comemorativo entre a equipa AD Oliveirense Legends e a FC Porto Vintage. Este encontro vai reunir antigos jogadores da equipa de Oliveira Santa Maria e várias antigas estrelas da formação azul e branca.

Famalicão: 2º Aniversário Vale Sobre Rodas com espetáculos freestyle a animação musical

Já é conhecida a programação para o 2º aniversário do clube motard Vale Sobre Rodas que vai decorrer no dia 2 de maio, em Vale S. Cosme, nas instalações do IPCA.

O evento, com entrada gratuita, terá início às 13h30 e vai contar com espetáculos freestyle, exposição de motas, vários stands e animação musical.

O objetivo é dinamizar a região e promover o convívio entre a comunidade local e visitantes de outros concelhos.