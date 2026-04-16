Famalicão: Gustavo Sá é eleito (novamente) o melhor jovem da I Liga

O jovem internacional português sub-21 obteve 17,09% dos votos batendo a concorrência do companheiro de equipa Rodrigo Pinheiro, com o lateral-direito a ter 12,8% dos votos. O prémio é atribuído pelo Sindicato dos Jogadores e refere-se ao mês de março. Igual distinção, o médio criativo recebeu da I Liga.

Gustavo Sá foi titular nos jogos frente ao FC Arouca, Vitória SC e CD Nacional, contabilizando a assistência para o golo da vitória de Ibrahima Ba diante dos madeirenses.

O jovem formado no FC Famalicão é, assim, novamente eleito o melhor jovem jogador do mês, repetindo a distinção dos meses de agosto/setembro.

Gustavo Sá leva na presente temporada 30 jogos, com 4 golos e 2 assistências até ao momento, esta que é a terceira época em contexto sénior pelo emblema famalicense.

Tiago Torres