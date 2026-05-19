Famalicão: Gustavo Sá e Mathias de Amorim convocados para os sub-21

Na convocatória divulgada pelo selecionador Luís Freire, estavam na lista de 25 jogadores os nomes dos médios do FC Famalicão. Esta convocatória serve para defrontar a Irlanda do Norte, tendo em vista a preparação para o Mundial de 2027.

O capitão dos famalicenses tem sido presença recorrente nos sub-21, tendo já cumprido 14 internacionalizações e apontado 1 golo. Esta temporada, o criativo soma 38 jogos, com 5 golos e 2 assistências.

Já Mathias de Amorim soma 8 internacionalizações. O médio, que tem dupla nacionalidade, já representou por quatro vezes os sub-20 da França. Esta temporada, o jogador de 21 anos soma 39 jogos, com 5 golos apontados e 3 assistências.

O jogo de preparação frente à Irlanda do Norte está marcado para o dia 3 de junho, às 19H30.