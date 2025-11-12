Concelho, Desporto, FC Famalicão, Futebol

Famalicão: Gustavo Sá é o terceiro melhor jovem da I Liga

O jovem médio criativo do FC Famalicão foi considerado o terceiro melhor jovem do mês (setembro/outubro) da Liga Portugal. Gustavo Sá recolheu 13,07% dos votos, atrás de Pablo, do Gil Vicente, e de Froholdt (FC Porto), o segundo melhor jovem.

A votação é da responsabilidade dos treinadores principais da competição.

Recorde-se que o médio do Famalicão tinha sido escolhido como o melhor jovem de agosto e setembro, pelo Sindicato dos Jogadores.

Famalicão: Abriram as inscrições para a Feirinha de Natal de Ribeirão

A Junta de Freguesia de Ribeirão realiza, nos dias 20 e 21 de dezembro, uma Feirinha de Natal. Os interessados em participar – artesãos, produtores locais, associações e comerciantes – devem fazer a sua inscrição (gratuita), até 5 de dezembro, na sede da Junta de Freguesia.

O certame, que decorre na Avenida Rio Veirão, em frente à sede da Junta, visa celebrar o espírito natalício, valorizar o comércio local e promover os produtos tradicionais e criativos.

«Se produz artesanato, doçaria, enchidos, queijos ou outros produtos típicos, esta é a oportunidade perfeita para mostrar o seu trabalho», desafia a Junta de Freguesia.

Famalicão: GD Joane defende primeiro lugar e invencibilidade em Prado

Na tarde do próximo domingo, às 15 horas, o GD Joane joga em Prado (8.º, 18 pontos) a defesa do primeiro lugar da pró nacional da AF Braga. Os joanenses, depois da goleada, 4-2, sobre os Sandinenses e da derrota, 2-1, do Pevidém nas Marinhas, subiram ao primeiro lugar, com 26 pontos.

A equipa joanense é a melhor defesa da prova em 12 jogos, com apenas 8 golos sofridos, e ainda não perdeu (7 vitórias e 5 empates). No plano ofensivo, a equipa treinada por José Manuel Teixeira marcou 19 golos.

Ainda nesta jornada, no sábado, às 19 horas, a Oliveirense viaja até Esposende. A equipa de Oliveira Santa Maria soma 12 pontos e ocupa o décimo quinto lugar, enquanto que o Esposende, com 22 pontos, está no quarto lugar.

Foto: Reprodução Facebook GD Joane

Famalicão: Concurso da Melhor Rabanada de Castelões

No âmbito das celebrações natalícias, a Junta de Freguesia de Castelões promove um Concurso da Melhor Rabanada de Natal. O objetivo é a promoção da tradição, partilha e criatividade gastronómica dos habitantes da freguesia.

A degustação e avaliação das rabanadas terá lugar no dia 13 de dezembro de 2025, pelas 16h00, nas instalações da Junta de Freguesia de Castelões.

Os amantes da doçaria podem inscrever-se até 10 de dezembro, em info-geral@jf.casteloes.com ou pelos telefones 252 992 061 ou 967 448 991.

«Participe e ajude-nos a eleger a verdadeira rainha das mesas de Natal de Castelões», desafia a Junta.

Podem participar todos os residentes, naturais ou pessoas com ligação à freguesia de Castelões. Cada participante poderá concorrer apenas com uma receita de rabanadas. Elas devem ser confecionadas previamente e entregues no local do concurso até 30 minutos antes do início da degustação. Devem ser apresentadas prontas a servir, em quantidade suficiente para a degustação pelo júri (mínimo de 6 unidades). Não serão aceites rabanadas de compra ou pré-fabricadas.

O júri será composto por 3 a 5 elementos designados pela Junta de Freguesia de Castelões, podendo incluir representantes de associações locais, especialistas gastronómicos ou convidados.

Critérios de avaliação: aspeto e apresentação – até 25 pontos

Sabor e textura – até 40 pontos; originalidade / criatividade – até 20 pontos; tradição e ligação ao Natal – até 15 pontos; em caso de empate, o júri decidirá por consenso.

Quanto a prémios: 1.º lugar: 100 €, 2.ª posição 75 €, 3.º Prémio: 50 €.

Os resultados serão conhecidos no final da degustação e serão divulgados nas redes sociais e meios oficiais da Junta.

 

Famalicão: Fadista Gisela João dá concerto na Aldeia de Natal

A partir do dia 22 de novembro, a música será uma constante na cidade de Famalicão. O destaque do programa de animação cultural da Aldeia de Natal acontece no dia 7 de dezembro, com o Grupo Etnográfico Rusga de Joane a convidar a fadista Gisela João para um concerto que terá lugar na Fundação Cupertino de Miranda e que celebrará os cantares e melodias do Natal popular.

A Praça – Mercado Municipal volta a receber os concertos das Comunidades (En)Coro, com espetáculos marcados para os dias 1, 7 e 14 de dezembro.

Do programa cultural da Aldeia de Natal também constam espetáculos promovidos pela FAMART Ensemble, pela ACAFADO, quarteto Euterpe, pelo coral sinfónico da ARTAVE, entre outros artistas e associações que durante esta época vão trazer diferentes espetáculos até à cidade.

No plano desportivo, destaque para a 9.ª edição da São Silvestre de Famalicão marcada para o dia 23 de dezembro, pelas 21h30.

O habitual ‘Famalicão Porto de Encontro’, promovido pela Associação Comercial e Industrial de Famalicão, realiza-se no dia 24 de dezembro.

Famalicão: 4 milhões de luzes vão iluminar ruas, rotundas, praças e edifícios da cidade e das vilas

A Aldeia de Natal de Famalicão, que este ano se estende pela Praça D. Maria II, Praça 9 de Abril e pela Praça Mouzinho de Albuquerque, abre portas no dia 22 de novembro, às 18h00. Será a esta hora que será apresentado o espetáculo multimédia instalado na Praceta Cupertino de Miranda e será ligada a iluminação de Natal. No total, são quase 4 milhões de luzes que, até 6 de janeiro, vão iluminar as ruas, rotundas, praças e edifícios da cidade e das vilas do concelho

A Aldeia de Natal contempla a pista de gelo, uma roda e uma árvore gigantes, o tradicional ‘Circo de Papel’, pelo Instituto Nacional de Artes do Circo (INAC), Street Food, o Mercado de Natal, espetáculos musicais e os divertimentos para os mais pequenos, que este ano ganham uma nova atração para além dos habituais carrossel e comboio – a ‘Praça do Sonhos’, na Praça 9 de Abril. Nesta praça também estará a Cabana do Pai Natal, um mini comboio, uma mini roda, um mini carrossel, um espaço de realidade virtual e uma rampa deslizante de Snow Tubing com 26 metros.

Na Praça D. Maria II estará o Espetáculo Multimédia, o Mercado de Natal, a Roda Gigante (este ano nas traseiras da Fundação Cupertino Miranda), e o carrossel e o Comboio de Natal dinamizados pela Associação Comercial e Industrial de Famalicão.

Na Praça Mouzinho de Albuquerque, em frente ao Mercado Municipal, será colocada a Árvore de Natal e a Pista de Gelo. A Praça 9 de Abril vai, então, transformar-se na nova Praça dos Sonhos, espaço para os mais pequenos, onde também haverá street food.

O presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, considera que «o Natal merece ser vivido com intensidade e com alegria e estou certo que em Famalicão temos reunidos todos os ingredientes para que isso aconteça com todas as famílias famalicenses e com todos aqueles que nos visitam durante o próximo mês e meio».

A campanha de Natal é promovida pela autarquia em parceria com a ACIF, entre outras associações, instituições e empresas do concelho.

Famalicão: Simulacro testa prevenção e segurança n´”A Minha Casa” da Engenho

Na tarde desta terça-feira, decorreu um simulacro de incêndio, com início num quarto localizado na extremidade de uma das alas, do lar “A Minha Casa”, da Engenho-Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este.

O simulacro contou com a colaboração dos Bombeiros Voluntários Famalicenses e envolveu colaboradores e utentes deste equipamento social.

Testar e avaliar a capacidade de resposta, coordenação e comunicação entre os diferentes intervenientes, «por forma a garantir que todos os procedimentos de segurança estão devidamente consolidados, assim como avaliar e refletir sobre eventuais ações de melhoria a implementar», foram propósitos desta iniciativa, refere o presidente da direção, Manuel Augusto de Araújo.

Este simulacro insere-se no plano anual de segurança e formação contínua do Lar “A Minha Casa”, «reforçando o compromisso desta associação com a qualidade, segurança, prevenção e bem-estar das pessoas idosas a seu cuidado», acrescenta o dirigente.