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Famalicão: Gustavo Sá é o terceiro melhor jovem do campeonato

O médio do FC Famalicão foi considerado um dos melhores jovens jogadores da edição 2025/2026 da I Liga que termina este sábado. Segundo a votação de treinadores e capitães das equipas da Liga Portugal Betclic, Gustavo Sá foi o terceiro melhor jovem ao longo da época, recebendo 15,5 % das preferências.

Victor Froholdt, do FC Porto, recebeu 49,5% dos votos, e Schjelderup (SL Benfica) acolheu 24,5% das preferências.

Recorde-se que ao longo da época, Gustavo Sá foi alvo de várias distinções, quer pela Liga quer pelo Sindicatos dos Jogadores. O jovem internacional sub-21 é uma das joias do FC Famalicão e o interesse de outros clubes nos seus préstimos deve conhecer desenvolvimentos durante a pré-época.

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Famalicão: Tudo pronto para a festa de sábado à noite

Aproxima-se, a passos largos, o último jogo do FC Famalicão na presente edição da I Liga. A partir das 20h30, o Estádio Municipal é palco da jornada 34, com o Alverca, que, no final, pode consagrar a equipa de Hugo Oliveira como uma das melhores que, com o emblema famalicense peito, andou na 1.ª divisão (ou I Liga).

Caso confirme o 5.º lugar será a melhor classificação de sempre; pode dar lugar às competições europeias (mas há que esperar pelo final da Taça de Portugal); se vencer supera os 54 pontos conquistados em 2019/2020; pode alargar para 12 o número de jogos consecutivos sem perder; se não sofrer golos, será o 17.º da época…

Números e recordes que o treinador Hugo Oliveira releva porque, como diz, «aconteça o que acontecer hoje e do lugar na tabela em que possamos ficar, esta foi uma época de excelência. Foi a junção de um pensar e da ambição de quem lidera o clube com a ambição de uma equipa técnica trabalhadora que vive o clube 24 horas por dia. E tudo isto agarrado ao talento dos jogadores», elogiou.O dia é, assim, de festa para o FC Famalicão. O ambiente começou a aquecer a meio da tarde, com uma Fanzone instalada junto ao Estádio Municipal, com vários divertimentos que tem juntado a família do Vila Nova antes da derradeira partida do campeonato.

Famalicão: Rede de Museus tem novo portal que entra em funcionamento segunda-feira

Vila Nova de Famalicão assinala, na próxima semana, o Dia Internacional e a Noite Europeia dos Museus. A programação começa esta segunda-feira e estende-se até ao dia 23 de maio, com destaque para o lançamento do novo portal online da Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão, marcado as 10h00 do primeiro dia, no Museu Bernardino Machado.

A nova plataforma foi concebida para melhorar a acessibilidade à informação, constituindo uma ferramenta de valorização e promoção da oferta museológica do concelho, com informação atualizada sobre museus, exposições, eventos e atividades educativas.

Para além deste momento, realce, ainda, para mais uma edição de “(H)Á Noite no Museu!”, integrada na Noite Europeia dos Museus. É no dia 23 de maio, às 23h00, no Museu Bernardino Machado, sendo uma oportunidade para usufruir deste espaço museológico em horário alargado e num ambiente onde não faltará animação, música e diversão.

Ainda no Museu Bernardino Machado, que este ano assinala 25 anos da sua inauguração, nos dias 19 e 20 de maio, é exibida uma peça de teatro inédita sobre a vida do ex-Presidente da República. Na mesma data será inaugurado um Escape Room, que permitirá aos visitantes uma experiência dinâmica e participativa sobre o museu, numa iniciativa que se vai estender até ao final do ano.

No dia 23 de maio, na Praceta Cupertino de Miranda, os visitantes são convidados a descobrir os museus que fazem parte da rede municipal, na iniciativa “Museus Sem Fronteiras”, através de pistas, objetos e caixas mistério. Mais do que desvendar enigmas, esta atividade propõe um encontro com os museus enquanto espaços de diálogo, memória e comunidade.

Nota ainda para a gratuitidade no acesso à Casa de Camilo – Museu, de segunda a sábado, e no Museu Automóvel e no Museu da Fundação Cupertino de Miranda, no dia 18.

Recorde-se que a Rede de Museus de Famalicão nasceu em 2012 e é composta por 11 museus e coleções visitáveis do concelho: Casa – Museu de Camilo, Museu Bernardino Machado, Museu da Fundação Cupertino de Miranda – Centro Português do Surrealismo, Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado, Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave, Museu de Cerâmica Artística da Fundação Castro Alves, Museu do Automóvel, Museu da Guerra Colonial, Casa-Museu Soledade Malvar, Museu de Arte Sacra da Capela da Lapa e Museu da Confraria de Nossa Senhora do Carmo de Lemenhe.

Toda a programação das comemorações pode ser consultada em www.famalicao.pt.

Famalicão: Moradores e comerciantes desafiados a decorarem as janelas, varandas e montras

O Dia do Corpo de Deus, a 4 de junho, realiza-se a habitual procissão que este ano começa às 17h30, a partir da matriz nova, com a oração solene de vésperas. Sai depois a procissão para percorrer as ruas da cidade até à igreja matriz antiga.

Este ano, a organização quer tornar ainda mais especial a passagem da procissão e, para isso, convida moradores e comerciantes a decorarem as janelas, varandas e montras com elementos alusivos ao Corpo de Deus, como colchas, flores, velas ou símbolos religiosos. «Vamos encher as ruas de cor, fé e beleza», destaca.

À semelhança dos anos anteriores, esta procissão é uma manifestação de fé e comunhão do Arciprestado. Para o efeito, as comunidades paroquiais são convidadas a participar com a Cruz Paroquial, o Turíbulo e Naveta e a Bandeira do Santíssimo Sacramento ou do Sagrado Coração de Jesus.

Foto arquivo

N206 cortada ao trânsito durante parte da manhã desde Famalicão até Joane

A Estrada Nacional 206 vai sofrer condicionamentos de trânsito este domingo, 17 de maio, devido à realização do evento desportivo “Famalicão – Joane XXVI”.

A partir das 09h00, será encerrada a circulação entre a rotunda de Vermoim (Zoopanda) e a rotunda de Joane, incluindo o acesso ao Parque da Ribeira, por causa da caminhada Vermoim–Joane, com início marcado para as 09h30.

Já a corrida Famalicão–Joane arranca às 10h30, junto ao supermercado Lidl, em Vila Nova de Famalicão, levando também ao corte da EN206 entre Vermoim e a cidade de Famalicão a partir das 10h00.

A organização prevê que a circulação esteja totalmente reposta entre as 12h30 e as 13h00. Durante o evento, apenas serão permitidos atravessamentos em alguns pontos controlados pelas autoridades.

A Rua de Santo Amaro, em Joane, também estará encerrada ao trânsito. As autoridades aconselham os automobilistas a utilizarem vias alternativas ou a Autoestrada A7.

Mistério mantém-se: homem de Famalicão desaparecido há quase 2 anos e 7 meses

O desaparecimento de Adelino Ferreira Lopes continua sem explicação e já se arrasta há praticamente dois anos e sete meses. O homem, natural de Vila Nova de Famalicão, foi visto pela última vez no dia 17 de outubro de 2023, sem que desde então tenham surgido pistas concretas sobre o seu paradeiro.

Na manhã desse dia, Adelino saiu da habitação onde residia com uma família de acolhimento, na freguesia de Requião, levando consigo um saco e vestindo roupa escura. Terá abandonado a casa por volta das 09h00 e nunca mais regressou.

Desde o alerta dado pela família, foram feitas várias operações de busca e inúmeras tentativas para localizar o homem, mas todas sem sucesso. A investigação passou posteriormente para a Polícia Judiciária, que continua a acompanhar o caso.

O desaparecimento continua a gerar apreensão, sobretudo pelas fragilidades de saúde de Adelino Ferreira Lopes. O homem precisava de tomar medicação diariamente e tinha mobilidade reduzida, deslocando-se com dificuldade.

Quase dois anos e sete meses depois, o mistério mantém-se e a família continua sem respostas sobre o que aconteceu naquele dia de outubro de 2023.

Conferência em Famalicão debate Inteligência Artificial e impacto no trabalho

“Inteligência Artificial – Normativo Legal e Consequências Laborais” é o tema da conferência que se realiza já na próxima sexta-feira, dia 22 de maio, em Famalicão.

A iniciativa é promovida pelo Círculo de Cultura Famalicense (Cidade Hoje Rádio/Jornal/TV) e terá lugar no auditório do CITEVE, a partir das 10h00, com entrada gratuita, mediante inscrição prévia através do email geral@cidadehoje.pt.

O encontro vai contar com as intervenções de Paulo Cunha, professor universitário e eurodeputado, e de Paulo Novais, professor da Universidade do Minho e responsável pelo LASI – Laboratório Associado de Sistemas Inteligentes. A moderação estará a cargo de João Oliveira, do CITEVE.

Em debate estará o impacto crescente da Inteligência Artificial, que deixou de ser uma tecnologia do futuro para se tornar uma realidade com efeitos diretos no trabalho, na economia e na sociedade.

A sessão pretende ainda esclarecer questões legais e laborais associadas à IA, num contexto em que novas regras internacionais procuram garantir o respeito pelos direitos humanos, pela democracia e pelo Estado de Direito.