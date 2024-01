Famalicão: Gustavo Sá «é testemunha da confiança que tenho nele, mas sabe que isto não chega»

O Município de Famalicão vai desenvolver um programa – “Move as You Are” – que visa apoiar a inclusão social e ultrapassar as barreiras desportivas com que se deparam as crianças com deficiência visual. Este projeto, desenvolvido em parceira com a Universidade de Atenas (Grécia), a associação Euphoria Net (Itália) e a Real Eyes Sport (Itália), será implementado entre 2024 e 2025, e envolve um financiamento na ordem dos 25 mil euros do fundo europeu “Erasmus + Sports”.

Ao longo de dois anos, o pelouro do Desporto vai recolher e analisar as melhores práticas europeias relacionadas com o envolvimento de cidadãos invisuais no desporto, tendo em vista a criação de um programa educativo não formal, dirigido a treinadores e professores de educação física, como primeiro grupo-alvo, podendo ser alargado a associações, fisioterapeutas, entre outros atores sociais do concelho.