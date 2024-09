Famalicão: Gustavo Sá integra lista dos jovens mais experientes do futebol mundial

O Observatório do Futebol (CIES) divulgou, esta quarta-feira, uma lista dos 100 jogadores adolescentes mais experientes a nível mundial. Deste ranking, liderado por Lamine Yamal, extremo de 17 anos do Barcelona, faz parte Gustavo Sá. O jovem jogador do FC Famalicão, com 19 anos, aparece na 62.ª posição.

Gustavo Sá figurou, recentemente, entre os escolhidos para o médio do mês de agosto da Liga Betclic. O jogador foi o terceiro mais votado, com 11,9%, atrás de Zalazar, do SC Braga, com 18,25%.

O jovem foi titular nas três partidas realizadas no mês passado, sendo autor do golo que valeu a vitória, 1-0, sobre o Boavista. Também já conta com uma assistência.

Do ranking do CIES fazem, ainda, parte João Neves, no décimo lugar, Roger Fernandes (44.º), do SC Braga, Dário Essugo (53.º), dos Las Palmas, e Rodrigo Mora (91.º), do FC Porto B.

Esta lista resulta de um cálculo baseado no número de minutos disputados por cada jogador, com idade inferior a 20 anos, considerando a competitividade desses jogos.