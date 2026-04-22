Famalicão: Gustavo Sá, o melhor jovem com «muito caminho para trilhar»

O médio criativo do FC Famalicão já recebeu a distinção, da Liga Portugal, de melhor jovem de março, um mês particularmente profícuo pois recebeu igual distinção do Sindicato dos Jogadores. Uma dupla distinção que premiou as boas prestações do jogador, parte de um coletivo que no mesmo período teve o melhor guarda-redes (Carevic), melhor defesa (Ibrahima Ba) e melhor treinador (Hugo Oliveira).
Gustavo Sá recebeu a distinção deixa o deixa «muito feliz e só possível devido à ajuda de todos os meus colegas. A equipa teve um registo muito bom no mês de março. Os bons resultados foram reconhecidos pelos prémios que recebemos este mês e isso é um orgulho para todos nós».
Este reconhecimento consolida, também, a evolução do médio que se sente «um jogador cada vez mais completo. Esse desenvolvimento das minhas capacidades tem sido visível ao longo da temporada, mas tenho a consciência de que ainda tenho muito caminho para trilhar».