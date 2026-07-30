O médio português deixa o FC Famalicão ao fim de oito temporadas. Apesar de ter sido contratado pelo Nottingham Forest por 20 milhões de euros, foi de imediato emprestado ao Olympiacos, vice-campeão grego. Recorde-se que ambos os clubes são geridos pelo empresário Evangelos Marinakis.

O empréstimo tem como objetivo proporcionar experiência europeia ao médio antes de representar os Tricky Trees. Recorde-se que o clube grego, vai disputar o playoff de acesso à Liga dos Campeões.

Nas primeiras declarações enquanto jogador do emblema helénico, o jovem afirmou sentir-se «muito honrado por fazer parte deste clube. Sabemos, em Portugal, que é o melhor clube da Grécia. É o passo certo para a minha carreira. Trago qualidade e espírito de equipa ao grupo».

No Olympiacos, Gustavo Sá vai encontrar os portugueses Chiquinho, Jota Silva e Gelson Martins, além de outros jogadores que passaram recentemente pelo futebol português, como Mehdi Taremi, David Carmo, André Luiz, Clayton e Roman Yaremchuk.

Internacional jovem por Portugal, Gustavo Sá despede-se do FC Famalicão após disputar 120 jogos, nos quais marcou 12 golos e somou 15 assistências. Ao longo da passagem pelo clube minhoto, afirmou-se como uma das principais figuras da equipa e chegou mesmo a envergar a braçadeira de capitão.

(Foto: Reprodução Facebook Olympiacos FC)