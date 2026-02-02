Famalicão: Gustavo Sá pode estar de saída do FC Famalicão

O jovem médio criativo do FC Famalicão pode estar de “viagem” para o Al Ittihad (Arábia Saudita), equipa treinada por Sérgio Conceição.

A notícia é avançada pel´A Bola que dá conta de um negócio iminente, num valor que, a acontecer, será recorde para o emblema famalicense.

Gustavo Sá, de 21 anos, capitão da equipa e internacional luso pelos sub-21, é na atualidade a principal referência do clube onde chegou em 2018, prosseguindo a sua formação até se afirmar, de forma plena, na equipa principal.

O médio “made in Famalicão”, contabiliza esta época 26 jogos e cinco golos. Tem contrato com o FC Famalicão até 2029 e uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.