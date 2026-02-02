Concelho, Desporto, FC Famalicão, Futebol

Famalicão: Gustavo Sá pode estar de saída do FC Famalicão

O jovem médio criativo do FC Famalicão pode estar de “viagem” para o Al Ittihad (Arábia Saudita), equipa treinada por Sérgio Conceição.

A notícia é avançada pel´A Bola que dá conta de um negócio iminente, num valor que, a acontecer, será recorde para o emblema famalicense.

Gustavo Sá, de 21 anos, capitão da equipa e internacional luso pelos sub-21, é na atualidade a principal referência do clube onde chegou em 2018, prosseguindo a sua formação até se afirmar, de forma plena, na equipa principal.

O médio “made in Famalicão”, contabiliza esta época 26 jogos e cinco golos. Tem contrato com o FC Famalicão até 2029 e uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.

Deixe um comentário

Famalicão: Já há comissão para a festa em honra de Santo Adrião

A Festa em honra de Santo Adrião, em Vila Nova de Famalicão, tem este ano uma comissão de organização. Nos últimos anos, mesmo sem comissão formada, a festa realizou-se, graças à boa vontade de um grupo de pessoas identificadas com a fé e a tradição.

Este ano, há uma comissão que se propõe aprofundar esta festividade, que está marcada para os dias 12 e 13 de setembro. Querem retomar a procissão, criar momentos de convívio e honrar as tradições religiosas.

«A festa não é da comissão. A festa é vossa, é nossa, é de Santo Adrião», refere a organização, que agradece a quem não deixou apagar a tradição.

Nos próximos meses, esta comissão vai organizar eventos para angariação de fundos e espera contar com o apoio de todos os paroquianos e amigos de freguesias vizinhas.

 

Famalicão: Sofia Fernandes e André Coelho Lima falaram do sistema político nacional

No passado sábado, a JSD de Famalicão realizou a primeira de um conjunto de conversas sobre o mote “Politicamente Falando”.

“O Sistema Político Português” foi o tema da primeira iniciativa, com os contributos da deputada famalicense Sofia Fernandes e do ex-deputado vimaranense André Coelho Lima.

A organização do aparelho de estado português – os poderes dos órgãos de soberania, a vida parlamentar e o sistema eleitoral em Portugal – foi o ponto central da conversa numa sessão esclarecedora, pelos contributos baseados na vasta experiência dos oradores, bem como pelas questões colocadas pelos presentes na sessão, entre os quais estavam, entre outros, Paulo Reis, candidato à presidência da Comissão Política Concelhia, David Vieira de Castro, candidato à Mesa do Plenário, e Pedro Oliveira, vereador no município de Famalicão.

A JSD promete continuar apostar na formação política dos jovens famalicenses, afirmando «a ambição de realizar mais iniciativas ao longo do ano da nova rubrica “Politicamente Falando”».

 

Famalicão: Dois detidos sem carta de condução

psp agente transito policia radar operacao velocidade estrada

Este fim de semana, na cidade de Vila Nova de Famalicão, a PSP deteve duas pessoas, de 36 e 32 anos de idade, que conduziam veículo automóvel sem qualquer documento que os habilitasse para a condução.

Os detidos foram notificados para comparecerem no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.

Famalicão: Autocarros gratuitos e bilhete especial de comboio para a noite de Carnaval

Aproxima-se a noite mais longa e animada do ano com a cidade a receber milhares de foliões que saem à rua para celebrar o Carnaval.

A Câmara Municipal volta a assegurar transporte rodoviário gratuito em todo o concelho, disponibilizando 12 linhas de autocarros, com partidas das freguesias de Mogege, Pedome, Riba de Ave, Bairro, Ribeirão, Fradelos, Gondifelos, Nine, Portela, Nine, Jesufrei e Lousado, às 21h45, 22h30 e 23h15, em direção ao centro da cidade, onde a animação se prolonga até às 4h30 da manhã.

O regresso a casa está garantido com autocarros às 03h00, 04h00 e 05h00, a partir do Parque 1.º de Maio, em frente à Escola Secundária D. Sancho I.

Mantém-se, também, a parceria com a CP – Comboios de Portugal com um bilhete especial de ida e volta pelo preço único de três euros. O bilhete é válido em todas as linhas dos Comboios Urbanos do Porto e deve ser adquirido entre os dias 2 e 14 de fevereiro nas bilheteiras CP.

A partir das 21 horas do dia 16 de fevereiro, o centro da cidade é o epicentro da festa, com animação nas ruas, bares e espaços de restauração, bem como nos quatro palcos localizados na Rua Luís Barroso, Praça 9 de Abril, Praça D. Maria II e Praça – Mercado Municipal.

O Carnaval em Famalicão decorre entre 13 e 17 de fevereiro, com um programa que pode ser consultado em www.famalicao.pt.

Famalicão: PS pede esclarecimentos sobre educação, alimentação escolar e apoio a clubes

Na última reunião de Câmara, duas propostas, relacionadas com a educação e desporto, geraram contestação da parte dos vereadores do Partido Socialista, que se queixaram de falta de informação e transparência.

Uma das propostas está relacionada com as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) lecionadas no concelho, nomeadamente as ministradas por entidades externas, como associações ou IPSS. O Partido Socialista perguntou se os animadores e docentes apresentavam registo criminal, recordando que todos os profissionais que trabalham com menores estão legalmente obrigados a apresentar registo criminal, incluindo os professores pertencentes aos quadros do Ministério da Educação.

O presidente da Câmara perguntou se estava a denunciar algo em concreto, mas não obteve resposta, acabando por responder que não se pode desconfiar das associações.

Os eleitos quiseram saber da qualidade nutricional das ementas nas escolas e se há alternativa vegetariana. Acabaram esclarecidos de que o nutricionista da Câmara procede a essa regulação. Isto porque há escolas que têm cantina própria e outras têm as refeições confecionadas fora. A alternativa vegetariana é duas vezes na semana.

A outra discussão foi sobre o apoio a vários clubes concelhios para a manutenção dos campos relvados. A proposta assentava num orçamento único, algo que os socialistas discordam e a proposta acabou retirada para voltar a uma próxima reunião. Os vereadores do PS reiteraram que defendem o apoio aos clubes, «desde que assente em procedimentos claros, legais e transparentes».

Famalicão: Colheita de sangue em Landim

No próximo sábado, dia 7, a Associação de Dadores de Sangue de V. N. de Famalicão promove uma colheita na Fábrica Mehler, em Landim.

Aberta à população em geral, a colheita decorre entre as 9 e as 12h30, pelo Instituto Português do Sangue e do Transplantação.

 

 