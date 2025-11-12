Famalicão: Gustavo Sá pode recuperar para jogar na Taça de Portugal

A Gindança, Academia organizadora da Famalicão Dança, traça um balanço positivo da 11.ª edição que decorreu no passado sábado, no pavilhão municipal. «Encerramos esta edição com profunda alegria por termos voltado a encher o pavilhão com um público caloroso e atletas felizes. O que apresentamos resulta de um planeamento prolongado e meticuloso. Todos os que se envolveram e se associaram ao Famalicão Dança® estão de parabéns», refere Anabela Gomes, presidente da Gindança.

Recorde-se que Famalicão acolheu, pela primeira vez, o Campeonato do Mundo sub-21 em 10 danças, da WDSF – World DanceSport Federation e das suas congéneres. Venceu o par da Lituânia, Kristupas Mlinskas & Liepa Rudnickaite.

A Gindança agradece a todos quantos estiveram envolvidos nesta competição, dos parceiros, aos patrocinadores, passando pelas instituições, colaboradores e voluntários. «O que fazemos só é possível graças a uma equipa que prima pela excelência», refere.

Tendo em conta o exigente caderno de encargos, com toda uma logística grande, agradece à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, ao Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), às Juntas de Freguesia presentes e às empresas patrocinadoras que tornaram possível esta realização.

«Tentamos que tudo fosse perfeito. Demos o nosso melhor e queremos continuar a melhorar, ano após ano, para que Famalicão e a Dança Desportiva sejam reconhecidos, valorizados e engrandecidos a nível nacional e internacional», conclui.