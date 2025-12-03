Famalicão: Gustavo Sá recebe prémio e revela sonhos para cumprir no clube (c/vídeo)

Gustavo Sá recebeu, esta semana, o prémio de melhor jogador jovem da I Liga, de agosto/setembro, prémio atribuído pelo Sindicato dos Jogadores. Com dois golos marcados no início da época, o médio criativo do FC Famalicão teve um arranque de temporada fulgurante, contribuindo para a boa classificação do Famalicão na Primeira Liga, na qual ocupa atualmente o quinto lugar com 20 pontos.
Em declarações ao clube, o jogador, que este sábado, diante do Braga, pode cumprir 100 jogos pela equipa principal, está «muito orgulhoso», quer continuar a ajudar o Famalicão e sonha jogar uma final da Taça de Portugal e conseguir o apuramento para as competições europeias. «Trabalho e trabalhamos todos os dias aqui no clube para o conseguir».
Confira as declarações de Gustavo Sá.