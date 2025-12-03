Famalicão: Gustavo Sá recebe prémio e revela sonhos para cumprir no clube (c/vídeo)

Em entrevista ao Jornal a Bola, o presidente da SAD do FC Famalicão abordou a questão do novo estádio. Admite que a expectativa e o otimismo «já foram maiores» relativamente a esta infraestrutura. Isto porque já passaram sete anos desde que foi constituída a SAD e surgiu a promessa da Câmara em fazer um estádio. Miguel Ribeiro aguarda pelo resultado do concurso internacional cujo resultados só serão conhecidos em janeiro.

Apesar do tempo de espera, e de um concurso que falhou e da reformulação do projeto com novo concurso, o presidente da SAD do FC Famalicão mantém confiança na Câmara quanto ao interesse em construir um estádio novo. «Acredito que há uma vontade firme neste mandato do presidente de Câmara, porque foi assim que ele assumiu, agora, no seu programa eleitoral, e o presidente da Câmara de Famalicão é um homem de palavra», declarou à Bola.

Miguel Ribeiro diz que o estádio novo é importante não só para o FC Famalicão, mas também para a cidade. Considera que é um equipamento âncora que fará parte do progresso do concelho.

Quanto à tipologia de estádio, reitera que será na ordem dos 10 mil lugares (conforme está no projeto), apto para as competições europeias, cuja participação é ambicionada pelo FC Famalicão. Mas um estádio que «transmita a sensação de jogarmos sempre em casa», referiu Miguel Ribeiro. O objetivo é que o estádio esteja sempre cheio, com adeptos da casa, independentemente da categoria do adversário.