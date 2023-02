Famalicão: Há cozido à portuguesa até domingo

A jornada 16 do nacional de futsal, 3.ª divisão, série A, promete para a tarde do próximo sábado, um jogo de muita emoção no Pavilhão Municipal de Delães. A ADC São Mateus recebe, às 17 horas, o SC Cabeçudense/FC Famalicão, atual líder da classificação, ainda sem qualquer derrota.

O S. Mateus é sétimo, com 18 pontos, enquanto que o Famalicão está isolado, com 39 pontos, com 12 vitórias e três empates. Com o melhor ataque (60) e melhor defesa (26), a equipa tem patenteado a sua superioridade nesta primeira fase da prova. Já a equipa de Oliveira São Mateus tem 5 vitórias, 3 empates e 7 derrotas, com 47 golos marcados e 52 sofridos.