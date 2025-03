A PSP já divulgar as fiscalizações públicas durante o mês de março.

De acordo com o plano agora conhecido, para Vila Nova de Famalicão estão previstas duas ações do género. Ambas vão decorrer na N14, sendo que a primeira está agendada para dia 18 de março, a partir das 14h30, e a segunda no dia seguinte (19), depois das 09h00.