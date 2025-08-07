Concelho, Sociedade

Famalicão: Há radar da PSP na N14 esta quinta e sexta-feira

A Polícia de Segurança Pública leva a cabo duas ações de fiscalização, na Avenida Santiago de Gavião, N14, em Famalicão.

As ações, divulgadas por aquela autoridade, estão marcadas para esta quinta e sexta-feira.

Hoje a fiscalização arranca às 11h00, enquanto que, esta sexta-feira, começa às 14h00.

A fiscalização tem uma duração prevista de duas horas.

PS propõe “Bosque da Família” : Uma árvore por cada bebé nascido em Famalicão

Eduardo Oliveira, candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, apresentou esta semana uma proposta ambiental ambiciosa para o concelho, intitulada “Futuro Verde”. Reflorestação, prevenção de incêndios e o envolvimento da comunidade são os pilares centrais deste plano.

“Preservar os nossos recursos naturais, proteger a biodiversidade e agir hoje para garantir o amanhã é uma urgência que deve guiar todas as decisões políticas”, afirmou o candidato. Entre as propostas concretas está a plantação contínua de árvores autóctones e a criação do “Bosque da Família”, um espaço verde onde será plantada uma árvore por cada criança nascida no concelho.

A prevenção de incêndios também será reforçada com campanhas de sensibilização, limpeza de terrenos e maior fiscalização. “Só com corresponsabilidade, prevenção ativa e apoio concreto será possível travar esta ameaça recorrente ao território e à vida das comunidades”, defendeu.

Helena Freitas, ecologista e académica reconhecida, será candidata à presidência da Assembleia Municipal, garantindo, segundo Eduardo Oliveira, “uma visão estratégica que coloca Famalicão na linha da frente das políticas ambientais”.

O projeto pretende mobilizar escolas, associações e cidadãos, com o objetivo de transformar o concelho num exemplo nacional de compromisso ecológico. “Comigo a Presidente da Câmara, Vila Nova de Famalicão será um território de referência ambiental”, concluiu.

Inscrições abertas para a Corrida e Caminhada Popular de Esmeriz e Cabeçudos

Estão abertas as inscrições para a 9.ª Corrida e 8.ª Caminhada Popular de Esmeriz e Cabeçudos, marcada para 13 de setembro, sábado, a partir das 16h00, com partida e chegada na Casa de Esmeriz.

A iniciativa é promovida pela Junta de Freguesia, com apoio da Câmara Municipal de Famalicão e da Associação de Atletismo de Braga.

A Caminhada arranca às 17h00 e percorre locais emblemáticos da freguesia. Já as provas principais da Corrida, com 10 km, começam às 18h00 e destinam-se a juniores, seniores e veteranos. Também haverá provas para os mais novos, com distâncias adaptadas por escalão.

As inscrições estão abertas em www.desportave.pt até 10 de setembro, sendo gratuitas, exceto para seniores e veteranos (5€). A Caminhada tem inscrição presencial ou por telefone.

Todos os participantes recebem lembranças e serão atribuídos troféus individuais e coletivos.

Famalicão: Ana Cruz é reforço do Valadares Gaia

A jogadora famalicense foi anunciada como reforço do Valadares Gaia, formação que compete na Liga BPI, principal campeonato nacional de futebol feminino.

Ana Cruz, de 21 anos, já representou a ADJ Mouquim, FC Famalicão, SL Benfica e, na época passada o SC Braga. A defesa/médio também é internacional por Portugal.

Foto reprodução Facebook Valadares Gaia

Famalicão: Motociclista de 24 anos em estado grave depois de violenta colisão com carro na N206 (Vermoim)

Um jovem motociclista de 24 anos ficou, na noite desta quarta-feira, em estado grave, na sequência da violenta colisão da mota onde seguia com um carro, na N206, em Vermoim, junto ao posto de combustível.

O acidente aconteceu cerca das 23h40. Segundo o relato de testemunhas no local, a mota embateu violentamente no carro, quando este se preparava para mudar de direção e entrar no posto de combustível.

No socorro estiveram os B.V.Famalicão, Famalicenses e VMER.

Deste sinistro há registo de uma outra vítima, um jovem de 25 anos, que sofreu ferimentos ligeiros.

Famalicão: Ribeirão FC SAD desiste da AF Braga

Em comunicado publicado nas redes sociais os responsáveis do Ribeirão FC SAD anunciam que a equipa de futebol não vai competir na divisão de honra da AF Braga.

A equipa estava inscrita na AF Braga, fez parte do sorteio para esta época, mas, afinal, acaba por não avançar. O treinador escolhido para liderar o projeto, Jorge Santos, foi avisado da decisão por SMS.

O próprio dá conta do seu lamento nas redes sociais: “incrível como nos dias de hoje isto acontece!
Depois de acertar tudo para início do projeto e começar a trabalhar no mesmo (…) hoje sou informado através de uma SMS que o Ribeirão SAD não irá participar nesta época 2025/26. Depois de um apertão de mão, de palavra de homem para homem dada, de um convicção e dedicação a um projeto sou informado desta forma a qual só me resta dizer RIDÍCULA !!”.

Recorde-se que os problemas da SAD perduram há duas épocas e colocaram em risco a participação da equipa nos campeonatos em que competiu. Há, também, dívidas ao clube, um diferendo que seguiu a via judicial.

Entretanto, o Ribeirão Futebol Clube, presidido por Pedro Rúben Gomes, decidiu avançar, esta época, com uma equipa sénior que vai competir na primeira divisão da AF Braga.

Famalicão: Daniel Carrasco assina contrato profissional com o Académico de Viseu

O jovem jogador famalicense, de 19 anos, assinou contrato profissional com o Académico de Viseu. Daniel Carrasco está nos “Viriatos” desde a época passada onde, nos sub-19, esteve em 32 partidas e apontou seis golos.

O defesa esquerdo começou no Trofense, em 2014-2015, a partir da época 2017-2018 foi para o Vitória SC onde prosseguiu a sua formação. Na temporada 2020-2021 deu o salto para o FC Porto.

Na presente temporada o famalicense faz parte do plantel sub-23 do Académico.

Daniel Carrasco também já foi internacional por Portugal.

Foto Académico de Viseu, reprodução Facebook