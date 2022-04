Famalicão: Há recolha de lixo neste feriado de sexta-feira santa

A festa dos estudantes está de regresso a Vila Nova de Famalicão.

A edição da Queima das Fitas de 2022, numa organização da Associação de Estudantes da CESPU e da Associação Académica da Universidade Lusíada, arranca dia 25 deste mês e prolonga-se até dia 30, sendo que a animação está dividida por dois espaços, o Lago Discount em Ribeirão e o Bar Académico no centro da cidade.

Os primeiros dias vão contar com DJ’s no BA, enquanto que os últimos três dias a animação é com os “cabeças de cartaz” (Mundo Segundo, Jimmy P e Toy) no Lago Discount, em Ribeirão.

Veja aqui o cartaz completo: