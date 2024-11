Famalicão: Há recolha de lixo neste feriado em todo o concelho

«É com ilusão de entrar na Champions que estamos a viver este momento», não esconde Raul Meca, a poucas horas do Riba d`Ave disputar a fase de acesso à mais importante prova europeia em hóquei em patins. O acesso disputa-se em Valongo, entre esta sexta-feira e domingo, e o RAHC tem como adversários o Valongo, o RHC Diessbache e o Pavlém Calafell. Só o vencedor do grupo entra direto na Liga dos Campeões.

O técnico ribadavense está consciente das dificuldades, mas não deixa de dizer que a sua equipa vai com o sonho de ser apurada. «Sinto-me otimista para esta competição», confessa Raúl Meca. A estratégia não a revela, mas adianta que «vamos impor o nosso jogo».

Também o guarda-redes Álvaro Shehda está confiante e promete que «plantel dará o máximo em cada jogo», sabendo que «só a pista o vai demonstrar».

O primeiro confronto do Riba D`Ave é esta sexta-feira, às 21 horas, com o Valongo que joga em casa e, também por isso, não será fácil. Segue-se, no dia a seguir, às 18 horas, o RHC Diessache, «que é uma equipa que no seu campeonato vai ganhando os seus jogos e essa cultura de vitória é importante nestas competições», descreve Raul Meca. O terceiro jogo, no domingo, às 12 horas, é com o Pavlém Calafell, que é o segundo classificado do campeonato espanhol.

Se não entrar na Champions, o RAHC entrará numa das outras duas competições europeias. O segundo e o terceiro classificados vão para a Taça WSE; o quarto fará parte da nova competição europeia, a WSE Trophy. «Não temos obrigação de nada; acima de tudo temos que pegar nas nossas ideias e pô-las dentro de campo», remata Raúl Meca.