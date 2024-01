Famalicão: Há recolha de lixo neste feriado mas não em todos os locais

Quim Roscas e Zeca Estacionâncio animam com os Sons do Minho a Feira Anual da Trofa

Já foi revelado parte do cartaz da Feira Anual da Trofa, marcada para 1 a 3 de março de 2024.

Os humoristas Quim Roscas e Zeca Estacionâncio e o conjunto musical Sons do Minho serão os cabeças de cartaz, prometendo entretenimento de qualidade. O evento, destacado no setor do Norte de Portugal, terá concursos pecuários, exposição de máquinas agrícolas.

A Feira Anual da Trofa ocorrerá no recinto da feira e mercado da Trofa, incluindo o novo Centro Equestre e Parque da Samogueira.