O “Teatro N’Aldeia” está de regresso e volta a percorrer várias freguesias do concelho de Famalicão, de 13 de setembro a 22 de novembro, aproximando o teatro amador da comunidade.

Com entrada gratuita, a 10ª edição da iniciativa vai passar por salões paroquiais, casas do povo, auditórios e pavilhões multiusos ao longo de quase três meses. A programação arranca no dia 13 de setembro com a peça “Amores (Im)perfeitos”, apresentada pelo Núcleo de Etnografia e Folclore da Universidade do Porto na Casa de Delães, às 16h00.

O cartaz conta ainda com a presença de várias companhias de teatro locais e regionais como o Sem Pés Nem Cabeça (Grupo de Teatro Amador de Delães), o Greculeme, o Teatro Comunitário de Ribeirão, o Grutaca, a Academia Alçapão, a Fértil Cultural e o Núcleo de Teatro da Associação Cultural de Vermoim (NUTEACV).

Entre clássicos adaptados ao palco tais como “Falar Verdade a Mentir”, de Almeida Garrett e “A Farsa de Inês Pereira”, de Gil Vicente poderá assistir ainda a produções de género dramático, comédia ou infantil, incluindo “Útero”, “Eu é que conto”, “A Adega do Mateus”, “A Vida no Condomínio” e “A Pior Aldeia de Portugal”. Com uma diversidade de propostas o objetivo é agradar a públicos de todas as idades.

A iniciativa termina a 22 de novembro, às 16h00, no Salão Paroquial de Gavião, com a representação de “A Farsa de Inês Pereira” pelo Grutaca. A programação completa do “Teatro N’Aldeia 2026” pode ser consultada aqui.