Famalicão: Há três jogadores que não vão a Vila do Conde

O FC Famalicão prepara a curta viagem a Vila do Conde, na noite do próximo domingo. Para este encontro, o treinador Hugo Oliveira não poderá contar com o defesa central Justin de Haas, com o médio e capitão de equipa, Gustavo Sá, e sem o defesa Pedro Bondo, todos a cumprir castigo.

Léo Realpe e Rafa estarão na linha de partida para substituir os companheiros castigados, sendo que a meio campo podem haver várias opções para o lugar de Gustavo Sá. No entanto, Pedro Santos, que recentemente substituiu o então castigado Mathias de Amorim, pode regressar ao onze.

Perante estas ausências, o treinador da equipa diz-se tranquilo porque «temos um grupo extremamente equilibrado que luta, todos os dias, para ganhar espaço. Temos jovens jogadores que querem oportunidades» e com o Rio Ave «vão jogar 11 jogadores esfomeados por lutar por mais uma vitória», considerou Hugo Oliveira, no final do jogo desta segunda-feira, com o Casa Pia.