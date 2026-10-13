Já é conhecida a programação para esta semana na Casa do Artista Amador. Esta sexta-feira é dia de Festival “Autumn Gatherings Edition 1”, um novo evento anual dedicado à celebração da música pesada nacional e começa com três nomes conhecidos do Heavy Metal Português.

De Coimbra chegam os Secret Chord para apresentar o seu mais recente álbum “Echoes of Existence”, este será o último concerto da tour após a qual a banda fará um interregno de alguns meses.

Os Terramota também se apresentam pela primeira vez no palco da CAA com um projeto focado em sonoridades pesadas e envolventes de death/black metal sinfónico. Com o álbum “The Fading Lumina´s Embrace” esta é uma das raras oportunidades para ver a banda ao vivo ainda este ano.

Quanto aos portugueses Living Tales, a aposta continua no metal sinfónico/progressivo, após várias passagens por Espanha, com o seu “Hades”. Misturando o peso das guitarras com arranjos sinfônicos elegantes e estruturas complexas, farão a abertura desta noite.

A entrada tem um custo de 10 euros.

No sábado é dia de estreia nacional com os Radiocassete, uma banda de rock que une quatro músicos do Porto. Em palco propõem uma visgem nostálgica e enérgica pelas últimas décadas do rock português.

Como convidados trazem os Green Water Pool, uma banda originária de Famalicão que alia os estilos rock nas suas vertentes como punk, pop e heavy metal.

A entrada tem um custo de 8 euros.

Para mais informação e reservas contacte o 969 489 422.