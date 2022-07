Famalicão: Hélder Rodrigues sagra-se vice-campeão do circuito inglês de Spartan

Começam este domingo, na paróquia da Carreira, as festas a S. Tiago, com uma eucaristia em honra do santo, às 21 horas. As festividades, que têm como cabeça de cartaz Zé Amaro, prosseguem, no dia 29, às 21h45, com a atuação do Rancho Folclórico de Delães e, a partir das 23 horas, decorre a Noite Branca com música pelo DJ Diogo Fonseca.

No dia 30, às 21h30, música com Flávio Gil e Sérgio Rossi, com concerto marcado para as 23 horas. Depois da sessão de fogo de artifício, Flávio Gil volta a subir ao palco.

No dia 31, às 10 horas, eucaristia solenizada pelo Grupo Coral; às 15 horas, Oração Mariana e procissão e, às 16h30, espetáculo com Zé Amaro.