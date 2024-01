Famalicão: Hélder Sá reforça Rio Ave

Famalicão: PSD de Riba de Ave descontente com as obras na vila

O núcleo do PSD de Riba de Ave emitiu um comunicado a propósito da aprovação do 3.º Orçamento e Plano de Atividades para 2024 apresentado pela Junta de Freguesia socialista, liderada por Cláudia Araújo. Os sociais-democratas, na oposição, notam que as atividades implementadas pelo anterior executivo (liderado por Susana Pereira) mantêm-se, mas registam «uma pobreza de ideias» relativamente a obras.

Segundo o PSD, a Junta limita-se a dar seguimento ao «que já estava em curso». Das ideias do novo plano de atividades, o PSD destaca a colocação de abrigos nas paragens de passageiros na Avenida Narciso Ferreira, «mas essa foi uma ideia da JSD de Riba de Ave», que dizem ter sido rejeitada no passado.

Relativamente ao ano transato, os sociais-democratas alegam que a requalificação do adro da capela de S. Roque foi um compromisso eleitoral do PSD e não do atual executivo socialista. «Estariam no bom caminho se concretizassem todo o nosso programa», ironizam. O PSD defende que a obra deveria ter começado pela colocação de calceta nas ruas envolventes, «mas a atual Junta preferiu apenas o adro», sublinham. E a propósito de melhoramentos em espaços públicos da tutela da Igreja, os sociais-democratas recordam que o PS criticou, no tempo da autarca Susana Pereira, as obras no Salão Paroquial, precisamente por «misturar política e religião».