Concelho

Famalicão: Helena Freitas vence Grande Prémio Ciência Viva

Helena Freitas, professora e investigadora da Universidade de Coimbra e dirigente do Parque de Serralves, no Porto, venceu o Grande Prémio Ciência Viva 2025, da Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica.

O galardão, que será entregue no dia 24 de novembro, em Lisboa, premeia a famalicense pelo papel na «investigação pioneira sobre ecofisiologia de populações vegetais terrestres e costeiras, ecologia de plantas e espécies invasoras, gestão agrícola e florestal e adaptação às alterações climáticas».

Helena Freitas, titular da cátedra da Unesco para a Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável, diz que a atribuição do prémio «enche-me de uma alegria profunda e de uma imensa gratidão. Este reconhecimento tem um significado muito especial, por via da Ciência Viva – uma agência que acompanho e acarinho desde a sua génese e que desempenha um papel absolutamente único na promoção e difusão da cultura científica, sobretudo junto das gerações mais jovens», em declarações à Universidade de Coimbra.

Os Prémios Ciência Viva reconhecem intervenções de mérito excecional na divulgação científica e tecnológica em Portugal, de Acordo com uma seleção feita pelos representantes das instituições científicas associadas da Ciência Viva.

A premiada, além das funções já referidas, é ainda fundadora e coordenadora do Centro de Ecologia Funcional.

Famalicão: Jogo da quarta eliminatória da Taça arbitrado por Diogo Rosa

A partida da quarta eliminatória da Taça de Portugal, entre o Estoril Praia e o FC Famalicão será arbitrado por Diogo Rosa, da AF Beja.
Paulo Brás e Hugo Marques são os assistentes e José Rodrigues o 4.º árbitro.
A partida está marcada para as 18 horas do próximo sábado, no Estádio António Coimbra de Mota.

O FC Famalicão tem à venda os bilhetes na Loja Oficial, sob as seguintes condições: bilhete – 5 euros (venda até às 19 horas desta sexta-feira); bilhete e transporte – 20 euros (marcação de transporte até às 19 horas desta quinta-feira); o autocarro sai às 12 horas.

Famalicão: LIPAC abre inscrições para o projeto “Mãos que cuidam – Inclusão Social e Bem-Estar Infantil”

A LIPAC – Liga de Profilaxia e de Ajuda Comunitária já arrancou com o projeto dirigido a crianças e famílias do concelho, intitulado “Mãos que Cuidam – Inclusão Social e Bem-Estar Infantil”, que tem o apoio BPI Fundação “La Caixa” Infância, com 26.080.00 euros.

As inscrições já se encontram abertas e as atividades terão início a dois de dezembro, na sede da LIPAC. Para se inscreverem as famílias podem usar o email lipac.geral@gmail.com ou os contactos telefónicos 252 376 309/ 912 323 948.

Segundo a direção da LIPAC, presidida por Ivone Calafate, o projeto nasce da necessidade crescente de apoiar crianças que enfrentam vulnerabilidade emocional, social e escolar, bem como as suas famílias, através de uma abordagem multidisciplinar.

Este projeto assenta no desenvolvimento de competências emocionais e sociais para fortalecer autonomia e a resiliência infantil; na promoção da saúde mental infantil e práticas de bem-estar, pelo acompanhamento psicológico para crianças e Encarregados de Educação; e no envolvimento das famílias e da comunidade na promoção do bem-estar infantil.

A LIPAC realça que o objetivo é fortalecer a inclusão social, promover igualdade de oportunidades e proporcionar um espaço seguro onde crianças e famílias possam trabalhar dificuldades, desenvolver competências e melhorar o seu bem-estar.

Famalicão: Equipas famalicenses conhecem adversários na Taça AF Braga

Na terceira eliminatória da Taça AF Braga, marcada para o fim de semana de 6 e 7 de dezembro, o Joane visita o Soarense, a Oliveirense desloca-se ao reduto do São Mamede d´Este e o Ninense vai a Ronfe.

O Fradelos recebe o Martim, enquanto que o Ribeirão tem como adversário, na condição de visitante, o Pevidém.

Famalicão: Entidade formadora 5 estrelas pelo quinto ano consecutivo

O Futebol Clube de Famalicão recebeu, na passada segunda-feira, na Casa das Artes, o certificado e placa do processo de certificação da temporada 2024/2025. O clube foi distinguido, pelo quinto ano consecutivo, como entidade formadora cinco estrelas pela Federação Portuguesa de Futebol, com uma nota de 92.5 referente a passos e critérios em termos de futebol de formação.

Segundo o clube, esta avaliação «suporta o excelente trabalho que tem vindo a ser gradualmente desenvolvido para proporcionar as melhores condições às nossas equipas de formação no Centro de Treinos». Um contexto ilustrado pela participação de equipas na I Divisão Nacional em todos os escalões (sub-15, sub-17 e sub-19).

Famalicão: Paulo Cortinhas é o novo presidente da AFSA

Paulo Cortinhas é o novo presidente da AFSA – Associação de Futebol Salão Amador de Famalicão. A única lista concorrente foi eleita, esta terça-feira, dia 18, por unanimidade dos presentes. Na Assembleia votaram 21 dos 31 associados da AFSA. Venâncio Santos presidente à Assembleia Geral e Luís Alves ao Conselho Fiscal.

Recorde-se que a lista “AFSA 2.0 – Organizar, Modernizar, Valorizar” é de continuidade, uma vez que Paulo Cortinhas já era vice-presidente da direção cessante, presidida por Márcio Sousa.

A nova direção pretende dar um novo impulso à associação, reforçando a sua ligação aos clubes, atletas e comunidade. «Vimos da direção cessante, com o orgulho do trabalho feito, mas conscientes de que é tempo de evoluir. Reunimos uma equipa dinâmica, competente e apaixonada pelo futsal, preparada para transformar a AFSA numa referência da organização desportiva local», afirma Paulo Cortinhas, que tem como vice-presidente Francisco Machado.

O projeto aposta numa «gestão profissional, digital e transparente». Entre as medidas está a criação de uma plataforma online de gestão de competições, a publicação de relatórios financeiros resumidos, a modernização dos regulamentos e a definição de um calendário anual previsível.

Na vertente desportiva, a candidatura propõe novas competições e eventos, como a Taça da Liga AFSA e o All-Star Game, bem como a realização de uma Gala AFSA para distinguir atletas, dirigentes, árbitros e clubes. Entre as propostas está também o reforço da comunicação e imagem, através da criação da AFSA Media, com transmissões de jogos, resumos e uma newsletter.

No projeto estão, também, a formação e a proximidade, com a criação do Conselho de Clubes AFSA, o projeto AFSA Jovem e ações de capacitação para dirigentes, árbitros e treinadores.

Várias zonas de Famalicão sem água: Câmara informa que “todas as equipas estão no terreno”

A avaria numa conduta de água na Avenida 25 de Abril, em Famalicão, continua esta terça-feira à noite a causar falhas no abastecimento nas freguesias de Requião, Gavião, zona do Talvai e na União de Freguesias de Famalicão e Calendário.

À Cidade Hoje a Câmara Municipal informou que a situação ainda está a ser resolvida e que todas as equipas estão no terreno para repor o serviço o mais rápido possível.